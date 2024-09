Η Swatch παρουσιάζει με υπερηφάνεια δύο γεμάτα ζωντάνια νέα ρολόγια της Συλλογής The Simpsons, αναδεικνύοντας τον διαδοχικό εορτασμό του Halloween και της Día de los Muertos. Αυτά τα ρολόγια είναι βέβαιο ότι θα φέρουν τη χαρά και το φως στη ζωή σου, καθώς το σκοτάδι εξαπλώνεταιτα βράδια.

Πρώτα έρχεται το AYE CARUMBOO! με τον Bart Simpson, τον αγαπημένο χαρακτήρα που δίνει ζωή στα μεγάλα και έντο- να κόκαλα αυτού του ρολογιού με την ξεχωριστή κάσα διαμέτρου 47 mm. Ένας ηλεκτρισμένος Bart ξεχωρίζει σε λευκό και σκούρο ροζ χρώμα επάνω στο μαύρο φόντο, κατά μήκος του καντράν και του λουριού. Επίσης, στο σχέδιο του λουριού απει- κονίζονται αστροπελέκια, ενώ ακόμη και οι δείκτες έχουν τη μορφή της αστραπής. Είναι το τέλειο συμπλήρωμα για τη στολή σου για το Halloween!

Κέφι και παραδοσιακός στολισμός για την Día de los Muertos

Γνωστή για τη χαρά της ζωής που τη διακατέχει η Swatch συμμετέχει στον εορτασμό της Día de los Muertos με το D’OH OF THE DEAD. Το κλασικό NEW GENT περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας των Simpsons και εμπνέεται από την ofrenda (προσφορά), καθώς είναι διακοσμημένο με παραδοσιακά στολίδια και χρώματα στο καντράν και το λουράκι.

Τα AYE CARUMBOO! και D’OH OF THE DEAD διατίθενται στα καταστήματα Swatch και στον ιστότοπο swatch.com από τις 26 Σεπτεμβρίου.

Είτε ανυπομονείτε να γιορτάσετε στις 31 Οκτωβρίου, την 1η Νοεμβρίου ή και στις δυο ημερομηνίες, αυτά τα νέα ρολόγια είναι ο ιδανικός τρόπος να αποτυπώσετε τον χρόνο που περνάτε μαζί ως οικογένεια και να συμπληρώσετε τη The Simpsons Συλλογή σας.

Σχετικά με τη Swatch

Θετική πρόκληση και χαρά της ζωής που κατασκευάζεται στην Ελβετία: από την ίδρυσή της το 1983, η Swatch ταράζει τα νερά της ωρολογοποιίας. Χάρη στα εντυπωσιακά σχέδιά της που αποτυπώνουν πάντα το πνεύμα των καιρών, η Swatch εί- ναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής ρολογιών και τις πλέον περιζήτητες επωνυμίες στον κόσμο – και παραμένει πάντα πιστή στον εαυτό της. Η εταιρεία δεν σταματά να εκπλήσσει, είτε με τις τακτικές κυκλοφορίες νέων μοντέλων είτε με ιδιαίτερες συλλογές. Ο επαναστατικός τρόπος σκέψης και δράσης της Swatch είναι πάντα εμφανής, π.χ. με την πρώιμη ενασχόλησή της με τα αθλήματα δράσης, όπως το BMX, το skateboarding και το σέρφ. Το Swatch Art Peace Hotel στη Σαγκάη ενσαρκώνει την αγάπη της μάρκας για την τέχνη και φέρνει σε επαφή καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τους THE SIMPSONS

Οι THE SIMPSONS, με δημιουργό τον Matt Groening και developers τους James L. Brooks και Sam Simon, είναι το μακροβιότερο σόου που βασίζεται σε σενάριο σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στην ιστορία της τηλεόρασης, ενώ πήρε διαστά- σεις πολιτιστικού φαινομένου τη δεκαετία του 1990 και παραμένει ένα από τα πιο ριζοσπαστικά και καινοτόμα franchise στη βιομηχανία της διασκέδασης, αναγνωρίσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σπάζοντας κάθε ρεκόρ με την 36η σεζόν τους, που βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, οι SIMPSONS έχουν κερδίσει 37 βραβεία Emmy, 35 βραβεία Annie, 9 βραβεία Environmental Media, 7 βραβεία People’s Choice και 14 βραβεία Writers Guild of America. Οι SIMPSONS ήταν η πρώτη σειρά κινουμένων σχεδίων που κέρδισε βραβείο Peabody, ενώ το 2019 έλαβε το βραβείο Institutional Peabody. Ήταν υποψήφιοι για βραβείο της Ακαδημίας το 2012 για την ταινία μικρού μήκους «The Longest Daycare». Ακολούθησε η ταινία μικρού μήκους «Playdate with Destiny» (2020) και το αποκλειστικό της Disney+ «The Force Awakens From Its Nap»(2021). Το 2022, οι Simpsons έλαβαν το Clio Award για την καμπάνια τους Balenciaga. Η ταινία μεγάλου μήκους The Simpsons Movie έκανε μεγάλη επιτυχία, ενώ η mega-ατραξιόν The Simpsons Ride at Universal Studios γνώρισε άνευ προηγουμένου αναβαθμίσεις με την προσθήκη του «Springfield»—κερδίζοντας ένα βραβείο Thea το 2009 και το 2017. Το σόου τιμήθηκε με ένα Αστέρι στο Hollywood Walk of Fame το 2000. Το εξελισσόμενο παιχνίδι για κινητά των The Simpsons «Tapped Out», που πρωτοκυκλοφόρησε το 2012, κέρδισε το βραβείο Webby το 2018. Του αποδόθηκε ο τίτλος «Best Show of the 20th Century» από το Time Magazine, ονομάστηκε «Greatest American Sitcom” από το Entertainment Weekly το 2013 και ανακηρύχθηκε «The Best TV Show Ever» το 2016 από το vulture.com.

Το THE SIMPSONS είναι μια παραγωγή της Gracie Films σε συνεργασία με την 20th Television Animation. Από τον δη- μιουργό Matt Groening και τους developers James L. Brooks, Matt Groening και Sam Simon. Executive Producers των The Simpsons είναι οι James L. Brooks, Matt Groening, Matt Selman και Al Jean. Το Gracie Films Worldwide Brand Division είναι developer και παραγωγός του αδειοδοτημένου περιεχομένου της σειράς. Κάντε «Like» στη σειρά στο Facebook στη διεύθυνση facebook.com/TheSimpsons, ακολουθήστε τα Homer Simpson @HomerJSimpson και @TheSimpsons στο Twitter http://twitter.com/TheSimpsons. Συμμετέχετε στη συζήτηση μέσω του #thesimpsons και ακολουθήστε τους The Simpsons στο Instagram @TheSimpsons.