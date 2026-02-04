Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που υλοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες

έχουν συνολικό όφελος: €1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων

δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία:

Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει €400 εκπαιδευτικό επίδομα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

