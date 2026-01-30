Στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών της Β’ φάσης για τη μακροχρόνια μίσθωση της «Ακτής Βουλιαγμένης» προχώρησε η ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου, και ανέδειξε ως Προτιμητέο Επενδυτή την κοινοπραξία «EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά, με Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Μίσθωμα 4.277.069 ευρώ.

H Evergood είναι εταιρεία ειδικού σκοπού του ομίλου Vivartia (που έχει αποκτήσει το fund CVC) ο οποίος διαχειρίζεται εμπορικά σήματα μεταξύ των οποίων: Goody’s, Everest, La PASTERIA, Jackaroo και η Γευσήνους του Μανώλη Βαβουράκη είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστηματικής εστίασης (catering).

Η σύμβαση αφορά 20 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη 10, και ανοίγει τον δρόμο για νέο μοντέλο λειτουργίας στη δημοφιλέστερη οργανωμένη και ελεύθερα προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αποσφράγιση των φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Α’ φάση είχαν κατατεθεί προτάσεις από 7 επιχειρηματικά σχήματα, στοιχείο που επιβεβαιώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το εμβληματικό ακίνητο.

Νέο μοντέλο λειτουργίας

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ακτής Βουλιαγμένης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση – όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση- στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλους τους επισκέπτες.

Κεντρικός στόχος είναι η υλοποίηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με το παράκτιο τοπίο και την τοπική κοινωνία, καθώς το ακίνητο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο αγγίζει τα 638,5 μέτρα.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και ελεύθερα προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, προσελκύοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χιλιάδες επισκέπτες χάρη στο μοναδικό φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υφιστάμενες υποδομές αναψυχής.