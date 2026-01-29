Με μία στρατηγική κίνηση στον κλάδο της αεροπορικής τεχνικής υποστήριξης, η AEGEAN ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Olympic Air, απέκτησε συμμετοχή 45% στην ΑΠΕΛΛΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (APELLA), μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών και παράλληλης καταβολής για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στο 55% παραμένει ο Δρ. Νίκος Κοντογιάννης, ο οποίος συνεχίζει να έχει και τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Ποια είναι η APELLA και πού δραστηριοποιείται

Η APELLA δραστηριοποιείται ως οργανισμός συντήρησης αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών, πιστοποιημένος κατά EASA Part-145, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε πολλαπλούς τύπους αεροσκαφών. Μάλιστα, στον τομέα επισκευών τροχών και φρένων, αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία εμφανίζεται να έχει ισχυρό αποτύπωμα και στον αμυντικό κλάδο, ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics για μηχανολογικές υπηρεσίες και πτητική υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών. Στη δραστηριότητά της περιλαμβάνεται η υποστήριξη του προγράμματος αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και η υποστήριξη της παγκόσμιας παραγωγής των F-16, σε προγράμματα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.

Η APELLA κατασκευάζει ειδικά εργαλεία και αεροπορικό εξοπλισμό και διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001.

Το νέο σχέδιο στον Αλμυρό και οι φάσεις ανάπτυξης

Στον πυρήνα του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας βρίσκεται η δημιουργία εγκατάστασης συντήρησης αεροσκαφών στον Αλμυρό, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 100 στρεμμάτων κοντά στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου στη Μαγνησία. Το project προβλέπει διασύνδεση της εγκατάστασης με το αεροδρόμιο, με αρχική ανάπτυξη υποδομών για στάθμευση και αποσυναρμολόγηση αεροσκαφών. Σε επόμενη φάση, το σχέδιο περιλαμβάνει υπηρεσίες βαφής και βαριάς συντήρησης.

Για το 2024, ο κύκλος εργασιών της APELLA ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία απασχολεί 151 εργαζομένους.

Γιατί μπαίνει η AEGEAN και τι σημαίνει για τον Όμιλο

Η AEGEAN συνδέει τη συγκεκριμένη επένδυση με τον στόχο επέκτασης της δραστηριότητάς της στη βαριά συντήρηση πτητικών μέσων, έναν τομέα στον οποίο έχει ήδη κάνει βήματα από τις αρχές του 2024, με τη δημιουργία του νέου Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και Εκπαίδευσης πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης, περιέγραψε τη στόχευση της κίνησης ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής: «Όπως είχαμε προϊδεάσει, με την αφετηρία της επένδυσής μας στο Κέντρο Συντήρησης και Εκπαίδευσης, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σταδιακά ένα οικοσύστημα συμπληρωματικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων υποστήριξης και ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα. Η συμμετοχή και η συνεργασία με την APELLA και τον Δρ. Νίκο Κοντογιάννη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση».

Από την πλευρά της APELLA, ο Δρ. Νίκος Κοντογιάννης χαρακτήρισε την είσοδο της AEGEAN στο μετοχικό κεφάλαιο «ψήφο εμπιστοσύνης» και έθεσε στο επίκεντρο το στοίχημα της αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών: «Η είσοδος της AEGEAN στο μετοχικό κεφάλαιο της APELLA αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη μέχρι σήμερα πορεία μας και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την ενίσχυση των υποδομών, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών βαριάς συντήρησης και την εδραίωση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου αεροπορικής τεχνικής υποστήριξης, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την εξωστρέφεια».