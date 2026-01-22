Πίσω από τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης κρύβονται εισοδήματα τα οποία, αν και εμφανίζονται στη δήλωση του φορολογούμενου, δεν επιβαρύνονται με φόρο. Η νομοθεσία προβλέπει ένα πλέγμα εξαιρέσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους, καλύπτοντας παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα. Πρόκειται για παροχές οι οποίες, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες παροχών, που καλύπτουν από έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα, έως στοχευμένες ενισχύσεις προς εργαζόμενους γονείς και νέες οικογένειες.

Ειδικότερα:

Εκτός φορολογίας παραμένουν οι αποζημιώσεις που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εργασίας. Σε αυτές εντάσσονται τα έξοδα διαμονής και σίτισης, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

Αφορολόγητες είναι οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αποζημίωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά τη φόρτιση εταιρικού ή ατομικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γρ. CO₂/χλμ.), εφόσον χρησιμοποιείται για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Από το φορολογητέο εισόδημα εξαιρούνται οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών προς Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, τόσο υποχρεωτικής όσο και προαιρετικής ασφάλισης, εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Αφορολόγητες παραμένουν και οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, όπως και τα ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Παροχές σε είδος

Στη λίστα των αφορολόγητων παροχών περιλαμβάνονται οι διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, οι παροχές ασήμαντης αξίας έως 27 ευρώ ετησίως, καθώς και η αποζημίωση για μηνιαίες ή ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δεν φορολογείται το κόστος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, όταν παρέχεται χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα. Οχήματα – μετοχές

Αφορολόγητη είναι η αγοραία αξία παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 40.000 ευρώ, ενώ για την υπερβάλλουσα αξία επιβάλλεται φόρος. Ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει και για παροχές σε είδος με τη μορφή μετοχών, είτε μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης είτε μέσω προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, υπό συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις.

Κοινωνικές παροχές