Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τρίτη, ενώ το ασήμι διαπραγματευόταν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή πρόσθετων δασμών στους Ευρωπαίους είχαν ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να στραφούν σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία όπως τα πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε και νωρίτερα μέσα στην ημέρα ξεπέρασε τα 4.700,00 δολάρια, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 4.714,00. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για παράδοση τον Φεβρουάριο σημείωσαν επίσης θεαματική άνοδο φτάνοντας κοντά στα 4.715,00 δολάρια.

Το ασήμι παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, αφού πρώτα άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 94,72 δολαρίων, στη συνέχεια υποχώρησε κατά 1,4%, στα 93,33 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε τροχιά σύγκρουσης με τη Δανία βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κλιμακώνει τις πιέσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τις επιλογές που έχει για αντίποινα. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις απειλές για νέους δασμούς, προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές, οδηγώντας το δολάριο σε χαμηλό εβδομάδας και πυροδοτώντας μαζικές πωλήσεις αμερικανικών μετοχών και ομολόγων.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός ενισχύεται σύμφωνα με το Reuters και από την ανησυχία των επενδυτών για την ανεξαρτησία της Fed, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει την προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια, Λίζα Κουκ, με την κατηγορία της στεγαστικής απάτης.