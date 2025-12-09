Επιχείρηση «καθαρά χέρια» δρομολογεί η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και εντατικών ελέγχων που στόχο έχει να αποκαλύψει εφοριακούς και τελωνειακούς που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Η διαδικασία ξεκινά από τις 1.469 επώνυμες καταγγελίες, τις πρώτες από ένα «βουνό» περίπου 8.000 αναφορών, οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Οικονομικών Επιθεωρητών της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ.

Όσοι έχουν καταγγελθεί θα κληθούν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις, ενώ στο στόχαστρο θα μπουν όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η εξέταση περιουσιακών στοιχείων θυμίζει πλήρες «πόθεν έσχες», με έλεγχο εισοδημάτων, δαπανών, τραπεζικών κινήσεων και κάθε είδους περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis) θα εξεταστούν ακόμη και υπάλληλοι που δεν έχουν καταγγελθεί, μέσα από δειγματοληπτικούς ελέγχους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δικαιολογείται από τα πραγματικά έσοδα και τις δαπάνες τους.

Οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι, που ξεκινούν με την αποστολή μιας πρώτης επιστολής προς τους υπαλλήλους, προβλέπουν λεπτομερή καταγραφή όλων των ροών εισοδήματος όπως μισθοί, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, κέρδη, δωρεές, δάνεια, έως και τυχερά παιχνίδια. Επίσης, προσμετρώνται πραγματικές δαπάνες διαβίωσης αλλά και πληρωμές για σχολεία, ασφάλειες, δάνεια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγχόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά για κάθε ισχυρισμό περί δωρεάς, κληρονομιάς ή δανείου, ενώ θα εξετάζεται επιπλέον η οικονομική δυνατότητα του δωρητή.

Ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ασφαλιστικά προϊόντα αλλά και ψηφιακά πορτοφόλια μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Για τις τραπεζικές θυρίδες απαιτείται συναίνεση του κατόχου ή άδεια εισαγγελέα.

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Εσωτερικών Υποθέσεων θα κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών συστημάτων:

του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών για τη χαρτογράφηση των κινήσεων,

των χρηματιστηριακών αρχείων,

των δεδομένων που έρχονται μέσω διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών,

καθώς και των στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Κάθε ασυνήθιστη τραπεζική κίνηση όπως μια εφάπαξ κατάθεση ή μια αγορά που δεν ταιριάζει με το οικονομικό προφίλ του υπαλλήλου θα αποτελεί αφετηρία για βαθύτερη διερεύνηση.