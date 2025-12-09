Στην… ώρα τους πληρώνουν τον φόρο εισοδήματος σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων, εν αντιθέσει με τα νοικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος να υποχωρεί για τα φυσικά πρόσωπα στο 74,08%.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη φορολογική συμμόρφωση, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 δείχνουν ότι στις συνολικές οφειλές από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ πάνω από 8 στα 10 ευρώ εξοφλούνται στην ώρα τους.

Αναλυτικότερα τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης ανά κατηγορία φόρων στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2025 διαμορφώνονται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων . Από τα 6,245 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 5,574 δισ. ευρώ, με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων να διαμορφώνεται στο 89,26%. Ειδικότερα τον Οκτώβριο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 89,26%, από 89,14% τον Σεπτέμβριο, 88,48% τον Αύγουστο και 88,83% τον Ιούλιο.

. Οι φορολογούμενοι κατέβαλαν στην ώρα τους 2,894 δισ. ευρώ από τη συνολική οφειλή ύψους 3,9 δισ. ευρώ ή το 74,08%. Τον Οκτώβριο ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 75,57%, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εντός της προθεσμίας 470,92 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 623,12 εκατ. ευρώ. ΦΠΑ. Από τα 17,644 δισ. ευρώ της οφειλής το δημόσιο εισέπραξε τα 14,394 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέρχεται στο 81,58%. Τον Οκτώβριο έπρεπε να πληρωθούν 2,3 δισ. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα δημόσια ταμεία ήταν 1,814 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε στο 78,6%.

Φόροι 2026

Το 2026 οι φορολογικές εισπράξεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 73,477 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 2,498 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να καλούνται να πληρώσουν κάθε μήνα πάνω από 6 δισ. ευρώ. Ο φόρο-λογαριασμός «φουσκώνει» το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς το συνολικό ποσό φτάνει τα 40,668 δισ. ευρώ από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Ο «βαρύτερος» μήνας είναι ο Ιούλιος με τις πληρωμές να ανέρχονται στα 8,564 δισ. ευρώ και ο ελαφρύτερος ο Μάρτιος με 5,014 δισ. ευρώ.