Νέο άλμα στις μεταβιβάσεις ακινήτων το οποίο θα φέρει αύξηση στις εισπράξεις του Δημοσίου από τη φορολογία το 2026 προεξοφλεί ο νέος προϋπολογισμός. Το συνολικό ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 900 εκατ. ευρώ από 830 εκατ. ευρώ που είναι η πρόβλεψη για φέτος, από τα οποία τα 653 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τις αγοραπωλησίες και 246 εκατ. ευρώ από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Ειδικότερα, τα έσοδα από αγοραπωλησίες ακινήτων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κ.λπ.) θα ανέλθουν στα 539 εκατ. ευρώ από 488 εκατ. ευρώ φέτος και 459 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ 114 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Τα έσοδα από τις κληρονομιές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 186 εκατ. ευρώ το 2026 από 178 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ από τις γονικές παροχές και τις δωρεές, παρά το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για ακίνητη και κινητή περιουσία, τα έσοδα θα ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ φέτος. Συνολικά, και από τις δύο πηγές εσόδων το Δημόσιο θα εισπράξει 246 εκατ. ευρώ από 232 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 37.000 αγοραπωλησίες ακινήτων

Τα στοιχεία από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων δείχνουν ότι στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 37.000 αγοραπωλησίες ακινήτων συνολικής αξίας 3,22 δισ. ευρώ ή 101.840 ευρώ κατά μέσο όρο.

Το 2024 αγοράστηκαν 47.186 ακίνητα στην τιμή των 4,51 δισ. ευρώ με τη μέση αξία στα 95.651 ευρώ, ενώ το 2023 διενεργήθηκαν 39.107 μεταβιβάσεις συνολικής αξίας 4,11 δισ. ευρώ με τη μέση τιμή στα 105.287 ευρώ.

Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3%

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας πλέον το ιστορικό υψηλό του 2008. Τα νέα διαμερίσματα σημείωσαν άνοδο 6,8% και τα παλαιά 7,6%. Στην Αθήνα η αύξηση ήταν 5,9%, στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 8,8%. Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στα ενοίκια, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες υψηλότερα από πέρυσι, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2011.

Η άνοδος των τιμών διογκώνει το στεγαστικό βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να δείχνουν ότι το κόστος στέγασης απορροφά 35,5% του εισοδήματός τους, ενώ σχεδόν ένα στα τρία πληρώνει πάνω από το 40%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επτά μονάδες πάνω από τη δεύτερη Δανία.