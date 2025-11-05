Η CrediaBank ανακοινώνει την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση μέρους χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων απαιτήσεων από εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Μαρτίου 2025. Το χαρτοφυλάκιο αποκτάται από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα «Unión de Créditos Inmobiliarios S.A. E.F.C.» (UCI) και αναφέρεται ως «Χαρτοφυλάκιο Galene».

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής αποεπένδυσης της UCI από την ελληνική αγορά. Η CrediaBank ενήργησε σε κοινοπραξία με το επενδυτικό σχήμα Davidson Kempner Capital Management LP και την εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών Cepal Α.Ε.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και επιβεβαιώνει τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Μέσω της απόκτησης του Χαρτοφυλακίου Galene, η CrediaBank διευρύνει και αναβαθμίζει στοχευμένα την πελατειακή της βάση με υγιή στοιχεία ενεργητικού, επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών με τους δανειολήπτες που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο.

Η εν λόγω κίνηση ενδυναμώνει τη θέση της Τράπεζας στον τομέα της στεγαστικής πίστης, συμβάλλει στη διατήρηση ισορροπημένου προφίλ κινδύνου και επιτρέπει την ενισχυμένη στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα.

Χρονοδιάγραμμα και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2025. Η εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις UCI Ελλάς θα συνεχίσει προσωρινά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μέχρι την οριστική μετάπτωση των δανείων και των σχετικών υπηρεσιών στην CrediaBank.

Η PwC M&A Consulting Services P.C. λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας, ενώ η δικηγορική εταιρεία «Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες» (PwC Legal Services) παρείχε νομική υποστήριξη στη συναλλαγή.