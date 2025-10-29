Η OpenAI ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που διαπραγματεύτηκε για σχεδόν έναν χρόνο, θα παραχωρήσει στη Microsoft Corp ένα μετοχικό πακέτο 27%, αφαιρώντας έτσι μία σημαντική αβεβαιότητα και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετατροπή της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT σε κερδοσκοπική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη συμφωνία, η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας έως το 2032, περιλαμβανομένων μοντέλων που έχουν επιτύχει το ορόσημο της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), μια πιο ισχυρή μορφή τεχνητής νοημοσύνης που πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί.

Η Microsoft θα συνεχίσει επίσης να δικαιούται το 20% των εσόδων της OpenAI, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αλλά η OpenAI θα μπορεί να καταβάλει περισσότερα στο μέλλον. Σύμφωνα με ανάρτηση των δύο εταιρειών στο blog τους, η συμφωνία για τη διανομή εσόδων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι ένα ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων να επιβεβαιώσει την επίτευξη της AGI.

Με τη συμφωνία αυτή, η OpenAI ανακοίνωσε ότι η εταιρική της αναδιάρθρωση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η εταιρεία είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της φετινής χρονιάς για να δημιουργήσει μια πιο παραδοσιακή κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θεωρείται πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Η Microsoft, που είχε στηρίξει την OpenAI με περίπου 13,75 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν η μεγαλύτερη αντισταθμιστική δύναμη ανάμεσα στους επενδυτές της OpenAI, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, απλοποιώντας τη δομή της», δήλωσε ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος της OpenAI. «Η μη κερδοσκοπική οντότητα παραμένει υπό έλεγχο της κερδοσκοπικής και τώρα υπάρχει άμεσος δρόμος για σημαντικούς πόρους πριν την άφιξη της AGI», συμπλήρωσε.

Υπό εξέταση η αναδιάρθρωση

Η αναδιάρθρωση είχε τεθεί υπό εξέταση από τους εισαγγελείς των πολιτειών Ντελάγουερ και Καλιφόρνιας. Η εισαγγελέας του Ντελάγουερ, Κάθι Τζένινγκς, δήλωσε ότι το γραφείο της αποφάσισε να μην αντιταχθεί στη μετατροπή σε κερδοσκοπική εταιρεία, αφού, μετά από μακρά διαδικασία ελέγχου, αυτή και ο ομόλογός της στην Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ζήτησαν από την OpenAI να δώσει μεγαλύτερο έλεγχο στη μη κερδοσκοπική οντότητα.

«Ήταν μια μακρά και εντατική διαπραγμάτευση, αλλά χαίρομαι που η OpenAI δεσμεύτηκε σε μια δομή διακυβέρνησης που απαιτεί προτεραιότητα για την ασφάλεια και την προστασία, και για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας προς όφελος του κοινού», δήλωσε η Τζένινγκς. Ο Μπόντα πρόσθεσε ότι το γραφείο του αποφάσισε επίσης να μην αντιταχθεί στο σχέδιο μετά τη διασφάλιση «παραχωρήσεων που εγγυώνται ότι τα φιλανθρωπικά περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό τους, ότι η ασφάλεια θα προτεραιοποιηθεί και ότι η OpenAI θα παραμείνει στην Καλιφόρνια».

Η νέα κερδοσκοπική μονάδα θα είναι μια εταιρεία δημοσίου οφέλους με την ονομασία OpenAI Group PBC και θα συνεχίσει να εποπτεύεται από μια μη κερδοσκοπική οντότητα, που τώρα θα ονομάζεται OpenAI Foundation. Η μη κερδοσκοπική οντότητα θα αποκτήσει μερίδιο 26% στην εταιρεία μετά την αναδιάρθρωση, καθώς και ένα δικαίωμα που της επιτρέπει να λάβει επιπλέον μετοχές, εάν η αξία της εταιρείας αυξηθεί πάνω από δέκα φορές τα επόμενα 15 χρόνια.

Η OpenAI Foundation σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος του μετοχικού της πακέτου, που αξίζει περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια με την τρέχουσα αξιολόγηση των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων της OpenAI, για να χρηματοδοτήσει έργα που «επιταχύνουν τις ανακαλύψεις στην υγεία» και να συνεργαστεί με οργανισμούς για την αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας και η δημιουργία βιολογικών όπλων.

«Η ελπίδα μας είναι η OpenAI Foundation να γίνει η μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική οντότητα ποτέ», δήλωσε ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης. «Αυτά δεν είναι τα μόνα πράγματα που θα χρηματοδοτήσει η μη κερδοσκοπική οντότητα, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που είναι τα πρώτα δύο». Σύμφωνα με την OpenAI, ο Άλτμαν δεν αποκτά μετοχικό πακέτο στη νέα δομή της εταιρείας.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της νέας συμφωνίας

Οι μετοχές της Microsoft αυξήθηκαν έως και 4,2% φτάνοντας τα 553,72 δολάρια την Τρίτη, καθώς πολλοί στη Wall Street θεωρούσαν τη σχέση με την OpenAI ως σοβαρό παράγοντα αβεβαιότητας για τον κολοσσό λογισμικού. Ο αναλυτής Ανουράγκ Ράνα της Bloomberg Intelligence δήλωσε ότι η διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της OpenAI από τη Microsoft για προϊόντα και μοντέλα έως το 2032 «είναι το πιο σημαντικό στοιχείο» της νέας συμφωνίας.

Η Goldman Sachs και ο πρώην τραπεζίτης της Citigroup, Μάικλ Κλάιν, συμβούλευσαν την OpenAI στην αναδιάρθρωση, ενώ η Morgan Stanley συμβούλεψε τη Microsoft. Ένα από τα σημαντικά θέματα στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις ήταν τι θα συμβεί όταν η OpenAI επιτύχει AGI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη που υπερτερεί του ανθρώπου στις περισσότερες οικονομικά χρήσιμες εργασίες. Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, η επίτευξη αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από ένα «ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων», και τότε η Microsoft δεν θα λαμβάνει πλέον ποσοστό από τα έσοδα της OpenAI.

Κατά την εκδήλωση, ο επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Τζάκουμπ Παχότσκι, δήλωσε ότι αναμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει σε «υπερνοημοσύνη» σε λιγότερο από μία δεκαετία, όρος που αναφέρεται σε υποθετικά συστήματα AI που ξεπερνούν τον άνθρωπο σε πολλές εργασίες. Στόχος της εταιρείας είναι να αναπτύξει AI που μπορεί να ολοκληρώνει μεγάλα ερευνητικά έργα αυτόνομα έως τον Μάρτιο του 2028.

Η Microsoft χάνει επίσης το δικαίωμα πρώτης επιλογής για νέες επιχειρηματικές συμφωνίες υποδομών cloud. Η Azure, που ήταν αποκλειστικός πάροχος της OpenAI, πλέον θα επιτρέπεται να αναζητά υπηρεσίες και από άλλους παρόχους, όπως η Oracle, με δικαίωμα πρώτης επιλογής για τη Microsoft. Η OpenAI θα δεσμευθεί επιπλέον με 250 δισεκατομμύρια δολάρια προς την Azure.

Η αγωγή του Έλον Μασκ

Η αναδιάρθρωση της OpenAI είχε αντιμετωπίσει και άλλες επιπλοκές, μεταξύ των οποίων μια αγωγή από τον Έλον Μασκ, πρώιμο υποστηρικτή που διαχώρισε τη σχέση του με την εταιρεία και κατηγόρησε την OpenAI για εξαπάτηση επενδυτών σχετικά με τη φιλανθρωπική της δέσμευση. Η αγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πρόσβαση της Microsoft στην τεχνολογία της OpenAI δεν περιλαμβάνει καταναλωτικό υλικό, ενώ η OpenAI θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ορισμένα προϊόντα σε συνεργασία με τρίτους. Τέλος, η αναδιάρθρωση ανοίγει τον δρόμο για δημόσια προσφορά, αν και ο Άλτμαν τόνισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια προς το παρόν, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο IPO στο μέλλον.