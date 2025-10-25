Ανεβάζει ταχύτητες η ΑΑΔΕ για την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων.

Το 2026 κάνει το επόμενο βήμα αυξάνοντας τον αριθμό των προσυμπληρωμένων δηλώσεων με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία όλες οι δηλώσεις να υποβάλλονται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους.

Ήδη, μετά το φετινό «τεστ» με 1,3 εκατομμύρια αυτόματες δηλώσεις, ο στόχος για το 2026 ανεβαίνει στα 2 εκατομμύρια. Μετά τα νέα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν όπως το αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα διαβίβασης στοιχείων, οι κυρώσεις για καθυστερήσεις και η έναρξη της περιόδου υποβολής από τα μέσα Μαρτίου, η ΑΑΔΕ περνά στη δεύτερη φάση της ψηφιακής μεταρρύθμισης.

Τι αλλάζει το 2026

Για το επόμενο έτος, σχεδιάζεται:

Η προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από ακίνητα. Τα στοιχεία του εντύπου Ε2 θα μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1 μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα της ακίνητης περιουσίας. Αν το μητρώο λειτουργήσει ως το τέλος του 2025, η προσυμπλήρωση των ενοικίων θα ισχύσει από το 2026, διαφορετικά από το 2027.

Η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, με αυτόματη μεταφορά των στοιχείων στο Ε1. Τα δεδομένα εσόδων και εξόδων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα αντλούνται απευθείας από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η προετοιμασία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκινά στα τέλη Δεκεμβρίου, με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, τόκων και δαπανών.

Η ΑΑΔΕ θα επεξεργαστεί τα δεδομένα και θα τα ενσωματώσει στα νέα έντυπα. Η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026, με το 30% των δηλώσεων έτοιμο προς υποβολή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγχουν, να διορθώνουν ή να αποδέχονται τα στοιχεία τους. Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026, ενώ οι τροποποιήσεις θα επιτρέπονται έως 15 Ιουλίου 2026.

Αυτόματη εκκαθάριση και έκπτωση φόρου

Η εκκαθάριση θα γίνεται αυτόματα, με δυνατότητα πληρωμής είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με πρώτη στις 31 Ιουλίου 2026. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ θα λάβουν έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης:

4% για υποβολή έως 30 Απριλίου

3% για υποβολή έως 15 Ιουνίου

2% για υποβολή έως 15 Ιουλίου

Με την επέκταση των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων η ΑΑΔΕ περιορίζει τη γραφειοκρατία και τα λάθη καθιερώνοντας απλούστερες διαδικασίες για τους φορολογούμενους, φέρνοντας τις φορολογικές δηλώσεις στη νέα ψηφιακή εποχή.