Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.038,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,22%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.044,20 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.023,48 μονάδες (-0,52%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.231.007 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+5,16%), της ΕΥΔΑΠ (+4,48%), της Motor Oil (+3,24%), της Κύπρου (+2,11%) και της Alpha Bank (+2,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,96%), της Jumbo (-1,96%) και του ΟΠΑΠ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 12.692.121 και 5.714.997 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 29,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 45 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink (+22,66%) και Τρία Άλφα (κ) (+13,43%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-13,16%) και ΕΛΒΕ (-5,17%).