Από ελεγκτικό «κόσκινο» περνούν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2025. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν πατήσει το γκάζι, κάνοντας «φύλλο και φτερό» υποθέσεις του 2019 οι οποίες, εάν δεν ελεγχθούν, θα περάσουν οριστικά στο χρονοντούλαπο της εφορίας.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά συντάξεων και αποδοχών, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν.

Με βάση τον νόμο, οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρως στους φορολογούμενους. Αν δεν γίνει αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι υποθέσεις κλείνουν οριστικά.

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που αξιοποιεί στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δίνουν προτεραιότητα στις πιο «επικίνδυνες» περιπτώσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:

Υποθέσεις εισοδήματος και ΦΠΑ του 2019, που υπάγονται στη βασική πενταετή προθεσμία παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση, η ΑΑΔΕ μπορεί να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εφόσον υπάρχουν στοιχεία για φορολογητέα ύλη άνω των 30 ευρώ.

Φάκελοι μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών.

Επιχειρήσεις με ψευδή στοιχεία στα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες τους.

Φορολογούμενοι που δεν δήλωσαν σωστά αναδρομικά εισοδημάτων που έλαβαν το 2019.

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Υποθέσεις του 2014 με «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως πλαστά ή εικονικά τιμολόγια που συνιστούν φοροδιαφυγή, όταν η απόκρυψη ξεπερνά τις 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τις 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος.

Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων είναι πενταετής, ωστόσο μειώνεται σε τρία χρόνια για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό σύστημα myDATA. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις που επιμηκύνουν τον χρόνο αυτόν.

Ενδεικτικά, η προθεσμία φτάνει έως και 15 χρόνια, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία ή όταν ζητούνται πληροφορίες από το εξωτερικό. Παράταση προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις ενδικοφανών προσφυγών ή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και όταν υποβάλλεται αίτημα Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (Δ.Α.Δ.).