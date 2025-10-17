Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

Η αγορά ακολουθεί την ισχυρή πτώση των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες υποχωρούν στον απόηχο του χθεσινού αρνητικού κλεισίματος των δεικτών της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ενώ σημαντικό στήριγμα στην αγορά παρέχει η Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.962,63 μονάδες σημειώνοντας ισχυρή πτώση 2,54%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.957,09 μονάδες (-2,81%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 162,565 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+3,09%) και της Σαράντης (+0,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-5,43%), της Εθνικής (-5,08%), της Πειραιώς (-4,43%), της Viohalco (-4,24%), της Alpha Bank (-4,22%), της Κύπρου (-4,10%) και της Eurobank (-3,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 4.577.815 και 4.052.148 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν ο ΟΠΑΠ με 29,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 12 μετοχές, 102 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+12,37%) και Ακρίτας (+7,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Optima Bank (-5,43%) και Κέκροψ (-5,17%).