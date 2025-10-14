Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της Forbes Global Properties, που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο Palm Beach της Φλόριντα, συγκεντρώνοντας τα κορυφαία μέλη του παγκόσμιου δικτύου πολυτελούς real estate.



Η Roula Rouva – Forbes Global Properties εκπροσώπησε την Ελλάδα ως το αποκλειστικό μέλος του διεθνούς αυτού δικτύου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας στο χάρτη του premium real estate και ενισχύοντας τη φήμη της ως αναδυόμενου κόμβου για αγοραστές και επενδυτές υψηλών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν νέες πρακτικές και στρατηγικές που αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά πολυτελών ακινήτων, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.



Η Ιδρύτρια και CEO της εταιρείας, Ρούλα Ρουβά, δήλωσε: «Αν υπάρχει ένα μήνυμα που φέρνω φέτος πίσω στην Ελλάδα από την Αμερική, είναι ότι μέσω της Forbes Global Properties υπάρχει πλέον τρόπος να επιτευχθεί εγγυημένη πώληση για ακίνητα εκατομμυρίων που πληρούν τα κριτήρια, μέσα σε μόλις τρεις μήνες — μια πραγματικά πρωτοποριακή εξέλιξη που δίνει ουσιαστική λύση στην αγορά premium και ultra-premium ακινήτων.»



Το μήνυμα αυτό αποτελεί την πιο σημαντική εξέλιξη που ανακοινώθηκε στο συνέδριο και σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα για την αγορά πολυτελών ακινήτων. Μέσα από το διεθνές δίκτυο της Forbes Global Properties, τα ακίνητα υψηλής αξίας εντάσσονται πλέον σε ένα σύστημα προώθησης που εξασφαλίζει παγκόσμια προβολή, στοχευμένη προσέγγιση αγοραστών και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα πώλησης.



Για την Forbes Roula Rouva, η καινοτομία αυτή μεταφράζεται σε πραγματική προστιθέμενη αξία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς παρέχει πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που εγγυάται αποτελέσματα και αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι premium και ultra-premium κατοικίες της χώρας.



Η Ρούλα Ρουβά προσθέτει:

«Μέσα από τη Forbes Global Properties αποκτούμε μια παγκόσμια κατανόηση του πραγματικά premium real estate και της θέσης που έχει —και μπορεί να έχει— η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων επισκεπτόμαστε τα κορυφαία ακίνητα των περιοχών όπου πραγματοποιούνται, αποκτώντας έτσι άμεση εικόνα για το τι σημαίνει πολυτέλεια για το διεθνές jet set: τι αναζητά, πώς το αξιολογεί και πώς μπορούμε να αναδείξουμε ακόμα καλύτερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.»



Η συμμετοχή της Forbes Roula Rouva στο συνέδριο αυτό υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευσή της να φέρνει στην Ελλάδα διεθνείς πρακτικές που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την αξιοπιστία και τη δυναμική του ελληνικού premium real estate.