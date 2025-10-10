Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τον Αύγουστο του 2025 τα 3,882 δισ. ευρώ από 3,541 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025. Στο ποσό περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, με αποτέλεσμα μέσα σε μόλις έναν μήνα τα “κρατικά φέσια” να αυξηθούν κατά 341 εκατ. ευρώ. Τα νοσοκομεία και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων συνεχίζουν να κρατούν τα «πρωτεία» των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα, τα νοσοκομεία αποτελούν τον «μεγάλο ασθενή», με τα χρέη τους να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ. Η λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) έχει μειώσει τον χρόνο εξόφλησης των νοσοκομειακών οφειλών, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα. Έτσι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν από 1,498 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025 σε 1,627 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025, δηλαδή κατά 129 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα «ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζουν τα μεικτά ποσά, ενώ υπάρχουν υποχρεώσεις για rebate και clawback που δεν έχουν συμψηφιστεί».

Η «ακτινογραφία» των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δείχνει τα εξής: