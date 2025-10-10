Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τον Αύγουστο του 2025 τα 3,882 δισ. ευρώ από 3,541 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025. Στο ποσό περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, με αποτέλεσμα μέσα σε μόλις έναν μήνα τα “κρατικά φέσια” να αυξηθούν κατά 341 εκατ. ευρώ. Τα νοσοκομεία και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων συνεχίζουν να κρατούν τα «πρωτεία» των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Πιο συγκεκριμένα, τα νοσοκομεία αποτελούν τον «μεγάλο ασθενή», με τα χρέη τους να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ. Η λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) έχει μειώσει τον χρόνο εξόφλησης των νοσοκομειακών οφειλών, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα. Έτσι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν από 1,498 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025 σε 1,627 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025, δηλαδή κατά 129 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα «ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζουν τα μεικτά ποσά, ενώ υπάρχουν υποχρεώσεις για rebate και clawback που δεν έχουν συμψηφιστεί».
Η «ακτινογραφία» των οφειλών
Η «ακτινογραφία» των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δείχνει τα εξής:
- Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 196 εκατ. ευρώ, από 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο σε 928 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα πραγματικά ληξιπρόθεσμα άνω των 90 ημερών φτάνουν τα 288 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 169 εκατ. ευρώ δεν διεκδικούνται λόγω εξωγενών παραγόντων. Το ποσό που παραμένει ουσιαστικά ληξιπρόθεσμο άνω των 90 ημερών ανέρχεται σε 119 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 641 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα αλλά δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμα. Από το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών, τα 431 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 392 εκατ. ευρώ έμμεσους (κυρίως ΦΠΑ), 8 εκατ. ευρώ άλλους φόρους και 97 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα.
- Στα ληξιπρόθεσμα των ΟΤΑ καταγράφεται μικρή αύξηση, από 247 εκατ. σε 251 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα εμφανίζουν αύξηση από 223 εκατ. σε 227 εκατ. ευρώ. Ο κρατικός προϋπολογισμός άφησε απλήρωτες για πάνω από 90 ημέρες οφειλές 162 εκατ. ευρώ.
- Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν από 623 εκατ. σε 651 εκατ. ευρώ.
- Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ, από 2,809 δισ. σε 2,954 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.