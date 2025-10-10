Φουλ επίθεση κατά της φοροδιαφυγής έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ αξιοποιώντας κάθε πληροφορία και καταγγελία που γίνεται ανώνυμα ή επώνυμα από πολίτες. Όλες οι πληροφορίες αξιολογούνται και βαθμολογούνται για να πάρουν στη συνέχεια το δρόμο της έρευνας. Με βάση τις καταγγελίες, η ΑΑΔΕ καταρτίζει λίστα με φορολογούμενους οι οποίοι είναι ύποπτοι για απόκρυψη εισοδημάτων και παράνομο πλουτισμό.

Η διαδικασία επικεντρώνεται στις πιο σοβαρές υποθέσεις οι οποίες θα κινητοποιήσουν άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, με σκοπό να καταγράψουν και να αξιολογήσουν εκκρεμείς και νέες καταγγελίες, προκειμένου οι πιο κρίσιμες να περάσουν στο «μικροσκόπιο» χωρίς καθυστέρηση.

Στην «καρδιά» της διαδικασίας βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, όπου καταχωρούνται όλα τα δελτία. Η πλατφόρμα επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των υποθέσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών. Κάθε καταγγελία αξιολογείται με βάση κριτήρια σπουδαιότητας, από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης επέμβασης», ώστε να προτεραιοποιηθούν οι υποθέσεις που απαιτούν άμεση δράση.

Βαθμολογία

Ανάλογα με τη σημασία τους, οι καταγγελίες βαθμολογούνται σε κλίμακα από 0 έως 4. Τα δελτία χαμηλής σημασίας λαμβάνουν 0-1, ενώ οι κρίσιμες περιπτώσεις βαθμολογούνται με 4. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την πλειοψηφία των μελών ή, σε ισοψηφία, από την εισήγηση του προέδρου.

Οι επιτροπές

Οι επιτροπές απαρτίζονται από τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ως πρόεδρο, δύο ανώτερα στελέχη των τμημάτων Ελέγχου και Ερευνών και γραμματειακή υποστήριξη. Επιπλέον, υπάλληλοι που χειρίστηκαν τα δελτία συμμετέχουν ως εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου, προτείνοντας βαθμολογίες για τη σπουδαιότητα της υπόθεσης.

Κάθε συνεδρίαση συνοδεύεται από πρακτικό που καταγράφει συμμετέχοντες, αριθμό αξιολογημένων δελτίων και αποτελέσματα. Τα δελτία που αφορούν άλλες αρμοδιότητες, όπως τελωνειακές ή εργασιακές παραβάσεις, διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ορθολογική κατανομή.

Το σύστημα ξεχωρίζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες πληροφορίες οδηγούν σε άμεσες ελεγκτικές ενέργειες και στον εντοπισμό σοβαρών οικονομικών παραβάσεων.

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2023, που λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς. Κομβικό στοιχείο είναι η αξιοπιστία των καταγγελιών, καθώς προέρχονται συχνά από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές ή δυσαρεστημένους πελάτες. Κάθε καταγγελία εξετάζεται εξονυχιστικά και διασταυρώνεται πριν ανάψει το «πράσινο φως» για φορολογικό έλεγχο.