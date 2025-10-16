Αρκετά είναι τα επιδόματα που θα καταβληθούν μέσα στο Νοέμβριο.

Πρόκειται για το επίδομα των 250 ευρώ, το επίδομα ενοικίου, επίδομα παιδιού Α21, το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ και το επίδομα θέρμανσης (αναμένεται να καταβληθεί αρχές Δεκεμβρίου).

Αναλυτικός οδηγός για τα επιδόματα

Επίδομα 250 ευρώ

Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά:

-Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

-Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

-Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

-Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Όσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.

Το βοήθημα καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή τέλος. Η δαπάνη για την πληρωμή θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, ενώ για το 2025 υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ταμειακών διαθεσίμων με σχετική τροποποίηση.

Επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Νοέμβρη. Προ ημερών, υπεγράφη η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση για το Ε1 προκειμένου να συμπληρωθεί ο κωδικό 081.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική. Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών που μοιράζονται την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για παράδειγμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες.

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2) και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου. Η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, και θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Επίδομα παιδιού Α21

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, με την πλατφόρμα, για νέες αιτήσεις να έχει ανοίξει από τις 30 Σεπτεμβρίου και να λήγει στις 3 Νοεμβρίου

Το επίδομα παιδιού Α21 χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.