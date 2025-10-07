Ισχυρό μπάσιμο στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα προγράμματά του επιχειρεί η COSMOTE. Ειδικότερα, τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει σε όλους η COSMOTE TELEKOM, με το Magenta AI, την πλατφόρμα μέσα από την οποία δίνει για πρώτη φορά εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων AI. Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και στις AI συσκευές T Phone και T Tablet, το Magenta AI κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη προσιτή σε όλους και τη ζωή μας πιο απλή, πιο αποδοτική, αλλά και πιο συναρπαστική.

Ουσιαστικά, το Magenta AI αξιοποιεί τη δύναμη και τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες AI μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως, αλλά και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες. Στο Magenta AI θα εντάσσονται σταδιακά κι άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Κώστας Νεμπής: «Λανσάρουμε το Magenta AI, ένα σύνολο δράσεων με τις οποίες η COSMOTE TELEKOM φέρνει τη δύναμη του AI σε όλους. Θα σας μιλήσει αναλυτικά γι’ αυτό σε λίγο ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης. Εγώ θα επισημάνω ότι το Magenta AI είναι ένα ακόμη πολύ δυνατό προϊόν που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά χάρη στην Telekom και τις κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες της, όπως αυτή με το Perplexity, ενός ανερχόμενου παγκόσμιου γίγαντα.

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις αλλά και τον δημόσιο τομέα, με τους κατάλληλους partners και με τη δύναμη της TELEKOM, χτίζουμε σταδιακά ένα portfolio λύσεων, φιλοδοξώντας να γίνουμε ο συνεργάτης επιλογής και για την AI εποχή. Έχουμε ήδη υλοποιήσει tailor made έργα ICT με χρήση AI, όπως το mAIgov και το mAIGreece.

Επίσης, είμαστε ήδη σε συζητήσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα για να στηρίξουμε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας για το AI. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα θα μπορέσουμε να σας πούμε περισσότερα!

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν έναν σαφή στόχο: να συμβάλουμε ουσιαστικά ώστε να μην μείνει κανένας πίσω στην εποχή του AI.

Ανήκω σε εκείνους που βλέπουν το AI μόνο θετικά. Υπάρχουν σαφέστατα πολλές προκλήσεις, όπως η σωστή διαχείριση δεδομένων, η έλλειψη δεξιοτήτων και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, οι ασύλληπτες ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται η τεχνολογία ενώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ευρείας χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, ποτέ δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Το AI δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας ενισχύσει. Να μας βοηθήσει να μαθαίνουμε, να δουλεύουμε, να ζούμε καλύτερα. Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν στα χέρια των ανθρώπων για το πώς θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελός τους».

Magenta AI: Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP

Εύκολο στη χρήση, το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Το Magenta AI παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness), λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsArt. Ακόμη, δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Ενσωματωμένο στις AI συσκευές T Phone και T Tablet

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: «Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων και μέσα από τις AI συσκευές T Phone 3 και T Tablet 2, δύο υψηλής ποιότητας, προσιτές συσκευές που διέθεσε πρόσφατα στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των T Phone και T Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε AI βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί αυτόματα με άλλα apps προκειμένου να σε καθοδηγήσει άμεσα και με ακρίβεια στον προορισμό σου, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κλπ».

Επισημαίνεται ότι από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των T συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά, ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2TB. Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Hz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Τα T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμα στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους. Το T Phone 3 διατίθεται στα 189,90€, το T Phone 3 Pro στα 289,90€ και το T Tablet 2 στα 229,90€. Και οι τρεις συσκευές διατίθενται δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και έχουν 3 χρόνια εγγύηση. Επίσης, με κάθε αγορά T Phone 3 οι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την AI εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά T Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

Δωρεάν ο ψηφιακός AI βοηθός Perplexity Pro

Τέλος, με στόχο να απογειώσει την AI εμπειρία των πελατών της, η COSMOTE TELEKOM παρέχει έως τις 31/12/2025 αποκλειστικά για 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Επιπλέον, όσοι αποκτήσουν τις συσκευές T Phone και T Tablet κερδίζουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro.