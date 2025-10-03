Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται με θετικό πρόσημο για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.070 μονάδων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων κατέγραψε άνοδο 2,54%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.076,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,95%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.088,41 μονάδες (+1,51%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,21%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 41,30%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 212,97 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.227.279 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,44%), της Eurobank (+3,26%), της Optima Bank (+2,33%), της Alpha Bank (+2,29%), της Motor Oil (+2,12%) και της Τιτάν (+1,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,54%), της Metlen (-1,46%), της ΕΥΔΑΠ (-1,36%) και του ΟΛΠ (-1,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.084.175 και 7.642.229 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 35,34 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 32,39 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 46 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+9,51%) και Doppler (+8,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-9,73%) και Optronics (-9,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,8800 +0,45%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0000 αμετάβλητη

METLEN:47,3000 -1,46%

OPTIMA:8,8000 +2,33%

ΤΙΤΑΝ: 36,6000 +1,95%

ALPHA BANK: 3,7500 +2,29%

AEGEAN AIRLINES: 13,5200 +1,20%

VIOHALCO: 7,8000 +1,43%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,6000 +0,80%

ΔΑΑ:10,1300 -0,10%

ΔΕΗ: 14,1300 -0,77%

COCA COLA HBC:38,3000 -1,54%

ΕΛΠΕ: 8,4500 +1,32%

ELVALHALCOR: 2,9300 +0,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2350 +3,44%

ΕΥΔΑΠ: 6,5500 -1,36%

EUROBANK: 3,5160 +3,26%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,8300 +0,90%

MOTOR OIL: 26,0000 +2,12%

JUMBO: 29,1000 -0,75%

ΟΛΠ:43,0500 -1,26%

ΟΠΑΠ: 20,1000 -0,69%

ΟΤΕ: 15,9300 -0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,4660 +1,72%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1600 +0,61%