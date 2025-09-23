Περισσότερο ανθεκτική από το αναμενόμενο προβλέπεται να είναι η παγκόσμια οικονομία στη μεγάλη αύξηση των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που προειδοποιεί, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος από τον εμπορικό πόλεμο «δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως αισθητός».

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται φέτος στο 3,2%, έναντι πρόβλεψης για 2,9% στη δημοσιοποίηση τον Ιούνιο των προηγούμενων οικονομικών προβλέψεων του οργανισμού που εδρεύει στο Παρίσι. Η πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη για το 2026 στο 2,9%, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική οικονομία, αναμένεται να πληρώσει φέτος το τίμημα από τη δασμολογική μάχη του προέδρου Τραμπ με επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8%, και στη συνέχεια την επόμενη χρονιά στο 1,5%, συγκριτικά με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% την περασμένη χρονιά.

Σε ό,τι αφορά την ευρωζώνη, η ανάπτυξη αναμένεται το 2025 ελαφρώς υψηλότερη κατά 0,2 της μονάδας συγκριτικά με τις προβλέψεις του Ιουνίου από τον ΟΟΣΑ, στο 1,2%, και μειωμένη κατά 0,2 της μονάδας για το 2026 στο 1,0%.

Πηγή: ΑΠΕ