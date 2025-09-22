«Σε ένα αρκετά ταραγμένο διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα για πρώτη φορά ξεχωρίζει θετικά», δήλωσε σήμερα Δευτέρα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η σημαντικότερη επιτυχία είναι ότι τα τελευταία χρόνια μειώνει το δημόσιο χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ κατά 10 μονάδες τον χρόνο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πλούτος διανέμεται αποκλειστικά στους πλούσιους. Πολύ λίγοι πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε με την κρίση, θα πρέπει το επίτευγμά μας αυτό να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», επεσήμανε. «Δημοσιονομικά ξεχάσαμε το κακό παρελθόν, πρέπει πλέον να δώσουμε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Συνολικά πηγαίνουμε καλά, δεν λέω ότι πάμε τέλεια, αλλά το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».

«Η μεγάλη πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και η Κομισιόν δίνει το οκ ένα μέρος να αναδιανεμηθεί στους πολίτες. Δέκα μονάδες το χρόνο μειώνουμε το χρέος, αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία», προσέθεσε ο κεντρικός τραπεζίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούμε στο φάσμα νέας χρεοκοπίας αν η χώρα συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο. «Εάν ξαναμοιράσει επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε όπου ήμασταν το 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από τυχόν μείωση ΦΠΑ», υπογράμμισε.

«Προβλέπεται πληθωρισμός 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027»

Απαντώντας σε ερώτηση ακροατή, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως αυτό που ενδιαφέρει την ΤτΕ είναι να υπακούμε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και θέτουν ταβάνι στις δαπάνες κάθε κράτους-μέλους.

«Όταν οι επενδύσεις υστερούν, σημαίνει υστερεί η παραγωγικότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, υπάρχει αλληλουχία. Λόγω της κρίσης πέσαμε πολύ χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθιστώντας την οικονομία πιο ευέλικτη. Η Ελλάδα έχει αύξηση 60% στον τομέα των επενδύσεων από το 2019, με τα 4/5 αυτών σήμερα να είναι παραγωγικές».

Ως προς τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι σε όλα τα κράτη αυτός έχει και στοιχεία κρατικής παρέμβασης. «Αν δεν ίσχυε αυτό, ίσως να ήταν χαμηλότερος από σήμερα. Δεν σημαίνει ότι το κράτος όμως καθορίζει όλους τους μισθούς, είναι άλλο πράγμα ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός», όπως είπε.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Για να μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις μισθών, θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας. Αν δεν υπάρχει αντίκρισμα, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα αυξηθεί η ανεργία, όπως είχε γίνει και παλιά. Εμείς την περάσαμε τη φάση αυτή ως Ελλάδα. Δώσαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο παρελθόν, με αποτέλεσμα την περίοδο αυτή να έχουμε τον χειρότερο συνδυασμό: χαμηλότερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη και υψηλότερο πληθωρισμό. Σήμερα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα».

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και σε ορισμένα δυσάρεστα σημεία της οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα, όπως ότι υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν βγάζουν τον μήνα. «Για αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει έμφαση στους πλέον ευάλωτους. Ο πληθωρισμός της Ελλάδας είναι υψηλότερος από την υπόλοιπη Ευρωζώνη», ανέφερε για να προσθέσει λέγοντας:

«Για το 2025 προβλέπεται πληθωρισμός 3,1%, με σταδιακή αποκλιμάκωση – 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Οι τιμές αυξήθηκαν παγκόσμια, δημιουργήθηκε πρόβλημα μετά την πανδημία στις αλυσίδες, μετά η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έκτοτε όμως ο πληθωρισμός πέφτει σταδιακά. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση μισθών, όπως και η ακρίβεια».

«Οι τραπεζίτες να προστατεύσουν τα επιτόκιά τους, η Revolut καραδοκεί»

Τέλος, ερωτηθείς για τις τράπεζες και τον ανταγωνισμό, ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε:

«Αρχίζω να είμαι ικανοποιημένος περισσότερο τώρα με τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μικρότερων τραπεζών που το ονομάζουμε “5ο Πόλο”. Δεν είναι μόνο η Credia Bank, αλλά είναι η Optima, είναι και η Viva, είναι και η ABB, είναι και οι συνεταιριστικές. Έχω πει πολλές φορές πως κατά την άποψή μου η πιο πετυχημένη τράπεζα στη χώρα είναι η Τράπεζα της Καρδίτσας, διότι χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος μπόρεσε και αναπτύχθηκε και έσωσε τον κόσμο από τον Daniel, δίνοντας δάνεια. Τον 5ο Πόλο τον φτιάξαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία και αντιδράσεις. Ο ανταγωνισμός είναι αυτό που θέλω να κάνουμε στην ελληνική οικονομία».

«Η Revolut επίσης θα έρθει. Θέλω να πω στους φίλους μου τους τραπεζίτες να προστατεύσουν από τώρα τα επιτόκιά τους, γιατί η Revolut θα πάρει μερίδιο αν δεν προσέξουμε. Αυτήν τη στιγμή οι 4 συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 πολύ μεγάλους πελάτες, για αυτό ακριβώς θέλουμε να φτιάξουμε και μικρότερες».