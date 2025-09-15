Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε πληρωμή που γίνεται εκτός τραπεζικού συστήματος θα συνοδεύεται από απώλειες τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το «δώρο» του ενός ενοικίου τον χρόνο για τους ενοικιαστές θα κοπεί, αν η πληρωμή γίνεται με μετρητά. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να πληρώσουν περισσότερο φόρο.

Πριν την ενεργοποίηση του μέτρου, η ΠΟΜΙΔΑ με εγκύκλιό της δίνει οδηγίες στους εκμισθωτές ακινήτων: