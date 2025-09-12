Ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb θα πρέπει από την 1η Οκτωβρίου 2025 να τηρούν αυστηρά νέα πρότυπα λειτουργίας την ώρα που η έκδοση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας παγώνει για ακόμη ένα έτος, ενώ εξετάζεται η επέκταση του απαγορευτικού σε άλλες περιοχές με οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ενημερωτικά email στους φορολογούμενους με ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, μεταφέροντας το μήνυμα του Υπουργείου Τουρισμού για τις νέες προδιαγραφές, τους ελέγχους και τα υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων.

Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης, με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα.

Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό, και ενδείξεις διαφυγής.

Να έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Η συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές θα ελέγχεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού ή μεικτά συνεργεία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι επιτόπιοι και οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα μέσω email για να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι ελεγκτές φέρουν δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας και έγγραφη εντολή επιτόπιου ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει αριθμό και ημερομηνία εντολής, το όνομα του υπαλλήλου και τα στοιχεία του ακινήτου. Σε περίπτωση μεικτού κλιμακίου, εκδίδεται και εντολή φορολογικού ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να επιδείξουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο για την τήρηση των προδιαγραφών.

Τσουχτερά πρόστιμα για παραβάτες

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι διαχειριστές ακινήτων αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, εάν:

Δεν επιτραπεί η είσοδος στο ακίνητο.

Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές.

Δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 3 του ν. 5170/2025.

Αν εντός ενός έτους διαπιστωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται, και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση φτάνει στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.