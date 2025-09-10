Αύξηση καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, σύμφωνα με όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων, Γιώργος Κεφαλάς, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Ο κ. Κεφαλάς εξέφρασε την εκτίμηση πως, καθώς η αγορά κάνει κύκλους, «σε μερικούς μήνες θα δούμε εξομάλυνση», ενώ σημείωσε πως το καταγεγραμμένο επίσημο ποσοστό της αύξησης στο μοσχαρίσιο κρέας είναι 20%.

Ως προς τους λόγους που έχουν οδηγήσει στην αύξηση, ανέφερε τα εξής:

«Η ουσία του προβλήματος είναι η εξής. Στην Ελλάδα, από το 1981 και μετά, με την απουσία στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα, έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία, έχει μειωθεί ο εκτρεφόμενος πληθυσμός, άρα παράγει μικρότερη ποσότητα. Σε ό,τι αφορά το βόειο κρέας, στην Ελλάδα παράγουμε το 12% της κατανάλωσης μόνο. Το υπόλοιπο 88% έρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, πλην από λίγα ειδικά κρέατα που έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό τι σημαίνει; Ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα διατροφικής επάρκειας και επισιτιστικής ασφάλειας αν, ο μη γένοιτο, συμβεί κάτι, σημαίνει μια γυμνή παραγωγική που είναι άκρως επικίνδυνη. Δεν είναι δυνατόν σε μια οικονομία σαν την ελληνική να μην δεν παράγουμε ένα αγροτικό προϊόν όπως το βόειο κρέας».

Επιπλέον, τα τελευταία τρία χρόνια έχει μειωθεί η κτηνοτροφική παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Green Deal, επισήμανε.

«Ενοχοποιήθηκαν οι αγελάδες για το φαινόμενο των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, ψευδώς και λανθασμένα, για να κρύψουμε άλλα πράγματα από πίσω στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Μόνο η Γαλλία, που είναι ο κύριος προμηθευτής της Ελλάδας σε βόειο κρέας, 8 στις 10 μπριζόλες που αναφέρατε προηγουμένως είναι γαλλικές στην ελληνική κατανάλωση, έχει μειώσει τον πληθυσμό κατά 1 εκατομμύριο αγελάδες. Αυτό σημαίνει 800- 900 χιλιάδες μοσχάρια λιγότερα τον χρόνο, είτε για αναπαραγωγή είτε για κρέας. (…) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να σώσει την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας ή της Βόρειας Ευρώπης, πείτε το όπως θέλετε, έχει μετά από 25 χρόνια υπογράψει φέτος τη συμφωνία Mercosur με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να καλύψουμε το έλλειμμά μας, φέρνοντας βόειο κρέας 145.000 τόνους τον χρόνο από εκεί» συνέχισε ο κ. Κεφαλάς.

Είναι ο θεμελιώδης νόμος προσφοράς και ζήτησης, τόνισε. Στην περίπτωση του μοσχαρίσιου κρέατος, η ζήτηση έχει παραμείνει σταθερή και μάλιστα ελαφρώς αυξητική, καθώς αποτελεί ένα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόν. Επισήμανε, παράλληλα, σχετικά με τη συμφωνία Mercosur, ότι αποτελεί μεγάλο ζήτημα το πώς θα ελεγχθεί η ποιότητα των προϊόντων, πώς θα πιστοποιηθούν, γιατί οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν ορμόνες και αυξητικούς παράγοντες που επίσης στην ευρωπαϊκή αγορά θεωρούνται απαράδεκτες.

«Εμείς αυτό το πράγμα που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να παράξουμε περισσότερο μοσχαρίσιο κρέας στην Ελλάδα. Προσπαθούμε, κάνοντας γενετική βελτίωση, δηλαδή χρησιμοποιώντας φυλές βοοειδών, οι οποίες μπορούν να παράξουν περισσότερο και καλύτερης ποιότητας κρέας και βελτιώνοντας τη διατροφή, χρησιμοποιώντας ελληνικές πρώτες ύλες, δημητριακά και ψυχανθή ελληνικά, αντικαθιστώντας εισαγόμενες ζωοτροφές όπως η σόγια για παράδειγμα» προσέθεσε ο κ. Κεφαλάς.

Ως προς το πόσα βοοειδή υπάρχουν στην Ελλάδα, ο κ. Κεφαλάς ανέφερε πως «αν δεχτούμε ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ισχύουν ως έχουν αυτή τη στιγμή, δηλωμένα στη βάση υπάρχουν 948.000 βοοειδή». Ωστόσο κάποια από αυτά είναι «τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκάθαρα» είπε, μετά από σχετική ερώτηση.

«Ακούστε, επειδή είναι απλή αριθμητική. Πραγματικά στοιχεία, αξιόπιστα 100%, στην Ελλάδα είναι τα στοιχεία του γάλακτος. Αγελαδινό γάλα παράγουμε 600.000 τόνους. Αυτό σημαίνει πως οι αγελάδες που παράγουν περίπου δέκα τόνους γάλα η μία το χρόνο, έχουμε 60, 70, 80 χιλιάδες αγελάδες και άλλα τόσα παράγωγα γαλακτοπαραγωγής, 160.000 ζώα δηλαδή. Άρα, τα υπόλοιπα είναι αγελαία βοοειδή, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για παραγωγή κρέατος. (…) Αυτά που είναι δηλωμένα στη βάση δεν υπάρχουν. Είναι λιγότερα. Αυτά τα λιγότερα μπορούν να παράξουν περισσότερο κρέας τα επόμενα ένα, δύο χρόνια» επισήμανε ο κ. Κεφάλας.

«Εμείς έχουμε επιμείνει πολλά χρόνια τώρα να πάμε σε ηλεκτρονική σήμανση» τόνισε σχετικά με το ζήτημα των ανύπαρκτων κοπαδιών. «Ηλεκτρονική σήμανση, με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία σημαίνει GPS, σημαίνει γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή ανά πάσα στιγμή, χωρίς να το δεις φυσικά, ξέρεις σε ποιο σημείο βρίσκεται. (…) Όταν η Ναμίμπια και η Μποτσουάνα έχουν δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν 100% ηλεκτρονική σήμανση, δεν μπορεί μια χώρα ευρωπαϊκή να μην το έχει.» είπε καταλήγοντας.