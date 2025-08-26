Aμφίσημα μηνύματα εκπέμπει το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα που προχωρούν επενδύσεις στην Αθήνα και σε άλλα σημεία της χώρας, περιοχές της περιφέρειας βάζουν στον πάγο άλλες επενδύσεις.

Ειδικότερα η δημοτική κοινότητα Κοσκινού του δήμου Ρόδου ενταφιάζει, όπως όλα δείχνουν με απόφασή της, επένδυση των 148 εκατ. ευρώ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. στη Ρόδο.

Η δημοτική κοινότητα γνωμοδοτεί αρνητικά για την ανάπτυξη του τουριστικού project, το οποίο, βάσει σχεδιασμού, θα αποτελείτο από ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, ένα κέντρο αναζωογόνησης, ένα συνεδριακό κέντρο και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 632 κλινών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η αρνητική γνωμοδότηση οφείλεται στην έλλειψη υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του οικισμού και συνακόλουθα του εν λόγω έργου και στην αναγκαιότητα προσκόμισης νέας βεβαίωσης για υδροδότηση του από τη ΔΕΥΑΡ.

Η επένδυση

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα θα αποτελείτο από ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, δυναμικότητας 394 δωματίων και 1.050 κλινών, ειδικές τουριστικές υποδομές (κέντρο αναζωογόνησης, συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 2.500 συνέδρων), 158 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 632 κλινών και συνοδές εγκαταστάσεις.

Σκοπός της ιδιοκτήτριας του έργου, του M Group of Companies, είναι η κατασκευή «ενός σύγχρονου, λειτουργικού, και περιβαλλοντικά φιλικού σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα παρέχει υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες με σκοπό τον εμπλουτισμό, συμπλήρωση (συνεδριακό κέντρο κ.τ.λ.) και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής».

Το ακίνητο, στο οποίο έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, είναι εμβαδού 263,5 στρεμμάτων, απέχει 300 μέτρα από τη θάλασσα και βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Ρόδου, περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού «Κοσκινού» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Προφήτης Ηλίας». Σημειώνεται ότι το M Group of Companies, που μετρά 5 ξενοδοχεία σε Κρήτη, Ρόδο και Κω, φέρεται να έχει παρουσία άνω των 50 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο της φιλοξενίας.

Αθήνα

Εντωμεταξύ, την ανάπτυξη ξενοδοχείου δυναμικότητας 50 κλινών σε ένα ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και βρίσκεται στου Ψυρρή, προβλέπει η απόφαση που ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ακίνητο που θα μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1-3 και την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η οικογένεια Μπαρμπαλιά, γνωστή από τη δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων.

Η απόφαση

Το ακίνητο αποτελείται επί της ουσίας από τέσσερα κτίρια, τα οποία πρόκειται να μετατραπούν σε τουριστικό κατάλυμα μετά τις σχετικές παρεμβάσεις.

Ως εκ τούτου, η σχετική απόφαση προβλέπει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

την αποκατάσταση του διατηρητέου συνόλου των τεσσάρων (4) κτιρίων εντός του ενιαίου ακινήτου.

την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας και την κατασκευή νέου μεταλλικού φέροντα οργανισμού στα κτίρια επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1 και επί της οδού Αρτέμιδος 3.

την προσθήκη καθ’ ύψος δύο ορόφων στο κτίριο (Κ1) επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1 και τριών (3) ορόφων στο κτίριο (Κ2) επί της οδού Αρτέμιδος 3, χωρίς εφαρμογή διατάξεων περί ιδεατού στερεού.

Στόχος είναι η «ανάπτυξη κύριου τουριστικού καταλύματος (ξενοδοχείο 50 κλινών) με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ισόγειο και στον γ’ όροφο των κτιρίων».

Στο κάδρο η Λήμνος

Πληθώρα επενδύσεων συγκεντρώνει, την ίδια στιγμή η Λήμνος, στην οποία τοποθετείται η οικογένεια Μπούμπουρα, γνωστή από τη δραστηριοποίησή της στην Ουκρανία τα τελευταία 25 χρόνια. Το project προβλέπει την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος υψηλών απαιτήσεων που θα βάλει τη Λήμνο στον διεθνή χάρτη του τουρισμού πολυτελείας.

Η επένδυση των 171 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Στόχος του Limnos Resort, όπως ονομάζεται το έργο, είναι η τουριστική αξιοποίηση της έκτασης των 321 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Αγία Παρασκευή στο Ακρωτήριο Τηγάνι, στη Μύρινα της Λήμνου, και είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας «Άκτιος Απόλλων ΙΚΕ», συμφερόντων της οικογένειας Μπούμπουρα.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, ο συνολικός αριθμός των κλινών των τουριστικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 1.860. Αναλυτικότερα, προβλέπονται 1.020 για τις ξενοδοχειακές μονάδες και 840 για τις κατοικίες/βίλες. Σύμφωνα με το masterplan, προβλέπεται η ανάπτυξη δύο ξενοδοχείων 5 αστέρων και ενός ξενοδοχείου 4 αστέρων, η πλειονότητα των δωματίων των οποίων θα είναι bungalows, καθώς και η κατασκευή 180 τουριστικών διαμερισμάτων και 30 πολυτελών βιλών.

Τέλος στη Λήμνο επενδύει και η «Grefis Λήμνος Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.». Με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το πλάνο της εταιρείας προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 138 κλινών, στη θέση «Ζεματά» στην τοπική κοινότητα Θάνους.