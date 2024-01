Μελέτη με κύριο στόχο τη διερεύνηση των ευκαιριών και της προοπτικής του Gen AI στην Ελλάδα, η οποία εστιάζει στην ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και τον προβλεπόμενο αντίκτυπο της νέας αυτής τεχνολογίας στην οικονομία και στην απασχόληση διενήργησε ο ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Deloitte. Η έρευνα της Deloitte για το AI στην Ελλάδα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2023, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υψηλές προσδοκίες για το AI. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (75%) αναμένουν ότι το AI θα μετασχηματίσει τον οργανισμό τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζουν κυρίως στα οφέλη τακτικής του AI, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους. Τα οφέλη στρατηγικής, όπως η ανάπτυξη και η βελτίωση της καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψη σε μικρότερο βαθμό.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι πλήρως προετοιμασμένες: Μόνο το ένα τρίτο (33%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι σε «μεγάλο» ή σε «πολύ μεγάλο» βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διοίκησης και ρίσκου που σχετίζονται με την υιοθέτηση του AI.

Ο αντίκτυπος

Αναλυτικότερα, ως προς τον προβλεπόμενο αντίκτυπο του Gen AI στο ΑΕΠ της χώρας, η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίδρασή του προβλέπεται πολύ σημαντική, με τον σωρευτικό αντίκτυπό του να υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030 (ήτοι 10,7 δισ. ευρώ), ο οποίος υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αγγίξει ακόμα έως και το +9,8%. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από 5 κλάδους της οικονομίας: Χρηματοπιστωτικός και Ασφαλιστικός Κλάδος, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσιών και Ενημέρωση & Επικοινωνία.

Κατηγορίες αξιοποίησης

Το Gen AI μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη 5 κύριων κατηγοριών use cases που είναι μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας πολλών επιχειρησιακών διαδικασιών.

Εξυπηρέτηση κοινού (Publicfacing services) – Αμεσότερη / αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το κοινό | περισσότερο εξατομικευμένη / προσαρμοσμένη εμπειρία χρήστη μέσω παροχής στοχευμένων απαντήσεων.

Εξαγωγή πληροφορίας από αδόμητα δεδομένα (Extracting insights from unstructured data) – Αξιοποίηση της πληροφορίας από μη δομημένα δεδομένα, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη κατανόηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά (π.χ. ανάλυση εικόνων και ήχου).

Διαχείριση γνώσης (Knowledge assistance) – Αυτοματοποίηση των διαδικασιών συλλογής και συντήρησης της γνώσης. Ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών σε αποθετήρια δεδομένων και γνώσεων της επιχείρησης

Ανάπτυξη περιεχομένου (Content Generation) – Δημιουργία πρωτότυπων κειμένων, εικόνων, προϊόντων κ.λπ. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν περιεχόμενο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διαχείριση κώδικα (Coding Assistance) – Επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης κώδικα, εξοικονομώντας χρόνο και εξαλείφοντας τα ανθρώπινα λάθη.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) είναι ένας από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της AI. Η generative AI είναι η ικανότητα των υπολογιστών να δημιουργούν νέα δεδομένα, όπως εικόνες, κείμενο και μουσική. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη τη generative AI σε μια σειρά από εφαρμογές, όπως:

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών: Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την generative AI για να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε συγκεκριμένους καταναλωτές.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την generative AI για να δημιουργήσουν νέες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη συνολική έρευνα της Deloitte «The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next», η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από πάνω από 2.800 ερωτηθέντες σε έξι κλάδους και 16 χώρες, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.