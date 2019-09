Μεγαλειώδες θέαμα σε γαλλική πόλη, πάνθηρας βγήκε βόλτα στις στέγες σπιτιών

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Αρμεντιέρ κοντά στη Λιλ, στη Γαλλία, όταν ένας μαύρος πάνθηρας εθεάθη να περιφέρεται στις στέγες των σπιτιών.

Σύμφωνα με τον Independent, το άγριο ζώο, που εκτιμάται πως είναι ηλικίας περίπου έξι μηνών, το έσκασε από το σπίτι όπου ζούσε ως κατοικίδιο βγαίνοντας από ένα ανοιχτό παράθυρο ενώ ο ιδιοκτήτης του ήταν σε διακοπές.

Αστυνομία, Πυροσβεστική και η Υπηρεσία Προστασίας Άγριας Ζωής ένωσαν τις δυνάμεις τους για να σιγουρέψουν πως θα ήταν όλοι ασφαλείς.

«Είναι πανέμορφο, είναι υπέροχο να το βλέπεις από κοντά» είπε ένας γείτονας. Ο πάνθηρας φαινόταν ήρεμος σε όλη τη διάρκεια της βόλτας του, ενώ κοντοστεκόταν κατά διαστήματα για να παρακολουθήσει ένα τρένο να περνά ή κάποια οικόσιτη γάτα.

«Στην 20χρονη υπηρεσία μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» σχολίασε ένας αστυνομικός.

Τελικά ο πάνθηρας επέστρεψε μόνος του στο σπίτι του και οι πυροσβέστες αξιοποίησαν την ευκαιρία και τοποθέτησαν μια ψηλή σκάλα, μπλοκάροντας το παράθυρο από το οποίο είχε βγει.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στη συνέχεια οι ειδικοί κατάφεραν να τον ναρκώσουν.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! ????

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX

— antonbundle (@antonbundle) September 18, 2019