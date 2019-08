Τι συμβαίνει στον φλεγόμενο Αμαζόνιο και ο μεγάλος κίνδυνος προ των πυλών

Ο Αμαζόνιος που αποτελεί τον μεγαλύτερο «πνεύμονα» του πλανήτη φλέγεται. Δέντρα και ζώα γίνονται στάχτη ενώ η κλιματική αλλαγή είναι πιο έντονη από ποτέ. Ο Αμαζόνιος, επίσης φιλοξενεί περίπου τρία εκατομμύρια είδη φυτών και ζώων και ένα εκατομμύριο ιθαγενείς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το θάνατο.

Και αν κάποιος νομίζει ότι η καταστροφή είναι πολύ μακρυά και δεν τον αγγίζει... ίσως δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της φωτιάς αλλά και του κινδύνου. Ο Αμαζόνιος δίνει «ανάσα» στη Γη άρα και στους ανθρώπους. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει αν συνεχιστούν οι φονικές φωτιές.

Οι εικόνες αλλά και τα νούμερα είναι σοκαριστικά. Η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη που φαίνεται και από το διάστημα ενώ οι εικόνες από την πύρινη λαίλαπα που καταπίνει το δάσος είναι σπαρακτικές.

Forest fires in the #Amazon are generating smoke that can be seen from space. Here's a view of the fires in the #rainforest taken by the @CopernicusEU #Sentinel3 satellite's #OLCI instrument today at 13:23 UTC. pic.twitter.com/ErPU3CA5cQ — EUMETSAT (@eumetsat) August 21, 2019

Ο Αμαζόνιος φλέγεται και ο ουρανός στη Βραζιλία έχει σκοτεινιάσει... Η Βραζιλία βιώνει το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών της τελευταίας 5ετίας, σύμφωνα με το ίδρυμα της διαστημικής υπηρεσίας της χώρας ΙΝΡΕ, που ανήκει στο υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας.

THE AMAZON IS LITERALLY BURNING. THIS IS SCARY AND THE MEDIA IS TRYING TO COVER IT UP. PLEASE SEE HOW YOU CAN HELP/DONATE.#PrayforAmazonas #PrayforAmazonia pic.twitter.com/LusLkwGYUg — ✵ the amazon is burning ✵ (@wonderdamnvers) August 21, 2019

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ... Το ΙΝΡΕ έχει καταγράψει 71.497 πυρκαγιές από την 1η Ιανουαρίου έως τις 18 Αυγούστου, αριθμός κατά 82% αυξημένος από την ίδια περίοδο κατά το περασμένο έτος, στην οποία είχαν καταγραφεί 39.194 πυρκαγιές.

Μάλιστα το INPE αναφέρει ότι είχε παρατηρήσει πάνω από 9.500 δασικές πυρκαγιές από την περασμένη Πέμπτη, κυρίως στην περιοχή του Αμαζονίου.

«Πόλεμος» για τον εμπρησμό του Αμαζονίου

Ο Αμαζόνιος φλέγεται ωστόσο οι φωτιές κατακαίνε σχεδόν ανενόχλητες. Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας ήταν εξαρχής ένας κίνδυνος για το περιβάλλον.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, επιθυμεί να ανοίξει περισσότερο τον Αμαζόνιο στη γεωργία και τις εξορύξεις και έχει απαντήσει στις χώρες που έχουν εκφράσει ανησυχίες για την αυξανόμενη αποψίλωση του τροπικού δάσους να «κοιτάνε τη δουλειά τους».

Ο ακροδεξιός πρόεδρος, ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία το 2018 είχε ταχθεί υπέρ της χαλάρωσης των ελέγχων για να αποφευχθεί η αποψίλωση των δασών. Αφαίρεσε αρμοδιότητες από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Βραζιλίας και επέτρεψε τις εξορύξεις στις προστατευμένες περιοχές των ιθαγενών φυλών.

Επιπλέον έχει καταργήσει πολλά μέτρα προστασίας του δάσους, αλλά για τη μεγάλη φωτιά που «εξαφανίζει» τον πνεύμονα της Γης φταίνε... η ξηρασία και η ΜΚΟ! Την περίοδο της ξηρασίας είναι συχνό φαινόμενο οι φωτιές στον Αμαζόνιο, ωστόσο, αυτή τη φορά οι διαστάσεις και οι διάρκεια είναι πρωτοφανείς.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αυξήσει τα μέτρα προστασίας και είχαν καταφέρει να μειώσουν κατά πολύ τις φωτιές. Όλα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 όπου την εξουσία ανέλαβε ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δεν έχει ίχνος περιβαλλοντικής συνείδησης και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι... οι επενδύσεις και οι συμφωνίες που θα φέρουν χρήματα στα κρατικά ταμεία.

Μάλιστα, την Τετάρτη 21 Αυγούστου, κατηγόρησε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι βάζουν φωτιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου προκειμένου να πλήξουν την εικόνα της κυβέρνησής του, αφού τους έκοψε τη χρηματοδότηση.

Περιβαλλοντολόγοι και ειδικοί για το κλίμα απέρριψαν τον ισχυρισμό Μπολσονάρου ως «στάχτη στα μάτια» με στόχο να αποκρύψει το γεγονός ότι έχει καταργήσει πολλά μέτρα προστασίας του μεγαλύτερου τροπικού δάσους παγκοσμίως.

«ΜΚΟ βάζουν τις φωτιές στον Αμαζόνιο»

«Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουν στον Αμαζόνιο για να βάλουν φωτιές» στο δάσος, δήλωσε ο Μπολσονάρου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας live συνομιλίας μέσω Facebook που έχει με τους πολίτες, αναφερόμενος στις ΜΚΟ.

Όταν ρωτήθηκε αν διαθέτει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος απάντησε ότι «δεν διαθέτω κάποιο γραπτό σχέδιο» και πρόσθεσε «έτσι γίνεται».

Εξήγησε μάλιστα ότι πιθανό κίνητρο των ΜΚΟ είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας περιόρισε τη χρηματοδότησή τους. «Υπάρχει έγκλημα», επεσήμανε ο Μπολσονάρου. «Λείπουν χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους».

Ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί του Μπολσονάρου εξόργισαν τους περιβαλλοντολόγους που ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη στάση του απέναντι στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ζωτικής σημασίας ανάχωμα στην κλιματική αλλαγή.

«Είναι μια αρρωστημένη δήλωση, μια λυπηρή δήλωση», δήλωσε ο Μάρσιο Αστρίνι της Greenpeace Βραζιλίας. «Η αυξημένη αποψίλωση και οι πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα της αντιπεριβαλλοντικής πολίτικης του».

Ο γερουσιαστής Νίλτο Τάτο, επικεφαλής της περιβαλλοντικής επιτροπής της κάτω βουλής, δήλωσε ότι η «εκπληκτική» επίθεση του Μπολσονάρου εναντίον των ΜΚΟ έχει στόχο να «ρίξει στάχτη στα μάτια» προκειμένου να αποκρύψει το γεγονός ότι η κυβέρνησή του καταργεί 30 χρόνια νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος επεσήμανε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μαίνονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι οποίες έχουν φτάσει φέτος σε αριθμό ρεκόρ.

Όταν ρωτήθηκε για την επέκταση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, ο Μπολσονάρου απέρριψε τις επικρίσεις, λέγοντας ότι αυτή την περίοδο του έτους οι αγρότες βάζουν φωτιά για να καθαρίσουν τα χωράφια. «Με αποκαλούσαν λοχαγό αλυσοπρίονο. Τώρα είμαι ο Νέρωνας που βάζει φωτιά στον Αμαζόνιο», σχολίασε.

Ο περιβαλλοντολόγος Κάρλος Νόμπρε εξήγησε ότι οι αγρότες που επιθυμούν να καθαρίσουν περιοχές προκειμένου να τις μετατρέψουν σε βοσκοτόπια περιμένουν την περίοδο της ξηρασίας για να βάλουν φωτιές. Απέδωσε μάλιστα τη μεγάλη αύξηση των πυρκαγιών της φετινής χρονιάς στην παράνομη αποψίλωση, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες στη Βραζιλία δεν ήταν ασυνήθιστα ξηρές.

«Οι ΜΚΟ που εργάζονται στον Αμαζόνιο δεν χρησιμοποιούν φωτιές στη γεωργία. Αντίθετα, ενθαρρύνουν τις γεωργικές κοινότητες να αποφεύγουν τις φωτιές», επεσήμανε ο Νόμπρε, ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο.

Απολύσεις... μετά στοιχείων

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου έχει επικρίνει τα στοιχεία της ΙΝΡΕ, τα οποία τεκμαίρουν μία αύξηση της αποψίλωσης των δασών της Αμαζονίας κατά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του. Ο Μπολσονάρου αμφισβήτησε τα στοιχεία αυτά σε συνάντησή του με δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της ΙΝΡΕ δημοσίως αμφισβήτησε τις κατηγορίες του προέδρου και κατέληξε να απολυθεί αμέσως μετά.

Εξάλλου ο Μπολσονάρου επιτέθηκε και στη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, εξηγώντας ότι αν ήταν τόσο καλή, οι ΗΠΑ θα είναι παραμείνει σε αυτή. Αλλά πρόσθεσε ότι προς το παρόν η Βραζιλία δεν θα αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Λάθος εκτίμηση ή... εσκεμμένη αδιαφορία;

Και μπορεί οι φωτιές στον Αμαζόνιο να είναι μεγάλες και πολύ ανησυχητικές. Ωστόσο, τα διεθνή ΜΜΕ δεν ασχολήθηκαν με το γεγονός παρά τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, ενδεικτικό της δημοσιογραφικής αδιαφορίας είναι το γεγονός ότι τα μεγάλα αφιερώματα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα ξεκίνησαν αφού η φωτιά έγινε trend στο twitter με πολλούς να εκφράζουν την οργή τους για τη μη κάλυψη της πυρκαγιάς από τα ΜΜΕ.

Κανείς δεν ξέρει γιατί τα ΜΜΕ δεν κάλυψαν τη μεγάλη φωτιά... Άλλοι κάνουν λόγο για εσκεμμένη αδιαφορία λόγω συμφερόντων και άλλοι αναφέρουν ότι απλώς επειδή θεωρείται περίοδος ξηρασίας και είναι συχνό φαινόμενο οι φωτιές έγινε λάθος εκτίμηση.

Πρόκειται για μια υπόθεση μπερδεμένη... ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο πλανήτης είναι θεατής σε μία απίστευτη καταστροφή που μας αφορά όλους.