Μια εικόνα-σοκ από το Βαφειοχώρι του Κιλκίς, όπου η τεχνητή λίμνη Αρτζάν, ένας ζωτικής σημασίας υδροβιότοπος για την περιοχή, έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί από τον χάρτη. Εκεί που κάποτε υπήρχε μια λίμνη, σήμερα απλώνεται μια αχανής, ξερή έκταση που θυμίζει περισσότερο έρημο παρά υδάτινο οικοσύστημα. Το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο, που αποτυπώθηκε με δραματικό τρόπο στα πλάνα της ΕΡΤ3, αποκαλύπτει την καταστροφή που πλήττει όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το κοινωνικό-οικονομικό ιστό της περιοχής.

Η παντελής έλλειψη νερού έχει βυθίσει στην απόγνωση τους κατοίκους και τους αγρότες, οι οποίοι βλέπουν τις καλλιέργειές τους να απειλούνται με ολοκληρωτική καταστροφή. Η ξηρασία που πλήττει τον ταμιευτήρα έχει καταστήσει την άρδευση των χωραφιών αδύνατη τους τελευταίους μήνες, με συνέπεια οι αγροτικές εργασίες να έχουν σχεδόν σταματήσει.

Οι συνέπειες της ξηρασίας είναι ήδη ορατές και δραματικές. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 6.500 στρέμματα που καλλιεργούνταν στην περιοχή, πλέον έχουν απομείνει μόλις 2.500 στρέμματα, καθώς η έλλειψη νερού καθιστά τις καλλιέργειες ασύμφορες.

Η απειλή της οικονομικής κατάρρευσης ωθεί τους κατοίκους του Βαφειοχωρίου σε φυγή από τη γη τους. Πολλοί εγκαταλείπουν τις αγροτικές εργασίες και αναζητούν διέξοδο σε εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου ή του Κιλκίς. Ακόμα περισσότεροι, αδυνατώντας να βρουν λύση στον τόπο τους, μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη, εγκαταλείποντας οριστικά τα πατρογονικά τους χωράφια.

Η κύρια αιτία της καταστροφής εντοπίζεται στην κατακόρυφη πτώση της στάθμης του ποταμού Αξιού. Ο ποταμός, που αποτελεί τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας της τεχνητής λίμνης Αρτζάν, αδυνατεί πλέον να διοχετεύσει νερό, με αποτέλεσμα ο ταμιευτήρας να στερεύει.