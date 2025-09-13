Το έργο του Θανάση Τριαρίδη, «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», είναι από αυτά τα θεατρικά «διαμαντάκια» που δεν έχουν διαφημιστεί όσο άλλες παραστάσεις, αλλά κάνουν «φασαρία» με την καλύτερη – στην τελική – διαφήμιση, αυτή του «από στόμα σε στόμα».

Έτσι, το έργο που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία, κάνοντας sold out, για δύο συνεχόμενες σεζόν (Οκτώβριος 2024 – Ιανουάριος 2025), επιστρέφει τώρα για τρίτη χρονιά σε συν-σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και σε μία άλλη, εξίσου ενδιαφέρουσα παράσταση, το HIV και πάλι, του Θανάση Τριαρίδη, που επίσης γνώρισε επιτυχία την περσινή σεζόν.

Με αφορμή τα δύο έργα, ο Γιώργος Γκιόκας μίλησε στο Newsbeast.gr.

– Η παράστασή σας «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» συνεχίζεται για 3η σεζόν, τώρα στο Θέατρο Olvio. Γιατί πιστεύετε ότι γνώρισε τέτοια επιτυχία;

Κατ’ εμέ, δύο παράγοντες συντελούν σε αυτή την «επιτυχία»: αφενός, το κεντρικό θέμα του έργου, το μεταναστευτικό-προσφυγικό και η πολιτική γύρω από αυτό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα τη στιγμή ακόμη που μιλάμε, επομένως μας αφορά όλους άμεσα (ανάμεσα σε τόσα άλλα!) και, αφετέρου, πρόκειται για μία καλή παράσταση.

– Θα μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση;

Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο, με τη σύντομη συνύπαρξή τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η εξέλιξη του έργου είναι απρόβλεπτη, με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές, να οδηγεί στην τελική αλήθεια.

– Μαζί με τον Νίκο Μαρνά επιχειρήσατε με το συγκεκριμένο έργο του Θανάση Τριαρίδη την πρώτη σας σκηνοθεσία. Γιατί να ξεκινήσει κανείς μ’ ένα τόσο φορτισμένο πολιτικά κείμενο;

Δεν υπάρχει κατάλληλο έργο για να ξεκινήσει κανείς!

– Μετά τις παραστάσεις, έδωσαν το παρών σημαντικές προσωπικότητες και έγιναν συζητήσεις με το κοινό και τους συντελεστές. Αυτό θα συνεχιστεί και φέτος; Είναι ανακοινώσιμα κάποια από τα πρόσωπα;

Είναι επιθυμία μας να συνεχιστεί και βρισκόμαστε σε διαδικασία επικοινωνίας. Ωστόσο, ακόμα δεν μπορούν να ανακοινωθούν ονόματα.

– Υπάρχει κάτι που σάς συγκίνησε ιδιαίτερα ή δεν γνωρίσατε και μάθατε μέσα από αυτές τις διαδικασίες;

Ο πόνος. Αυτός ο τεράστιος, φαρμακερός πόνος που προκαλεί η αδικία.

– Επιπλέον, ετοιμάζεστε για τη δεύτερη σκηνοθεσία σας στο HIV του Θανάση Τριαρίδη, έναν μονόλογο με τη Λίλα Παντελίδου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από την περσινή, πείτε μας δύο λόγια για το τι θα δούμε στη σκηνή του Άβατον.

Μία ηθοποιό που αναγκάζεται να παίξει ένα έργο που απεχθάνεται. Μια Νιγηριανή πόρνη που αυτοκτονεί στο Τμήμα Προσωρινής Κράτησης. Μία σκοτεινή φιγούρα που κινεί τα νήματα της απελπισίας τους. Και ένα ραδιόφωνο που αυτοβούλως επιβάλλει τον ήχο μίας πραγματικότητας ανεξέλεγκτης, εφιαλτικής, απάνθρωπης: της πραγματικότητάς μας.

– Σου αφήνει κάποιο «κουσούρι» το επάγγελμα του ηθοποιού;

Ναι. Και όσο περισσότερο εμβαθύνεις, τόσο αυτά αυξάνονται.

– Υπάρχει κάποιο ελάττωμα που δουλεύετε αυτή την περίοδο;

Δεδομένου ότι έχω σχεδόν μηδενικό ελεύθερο χρόνο και ότι δεν έχω χρήματα για ψυχανάλυση, αυτή την περίοδο απλά θα αποδεχθώ τα ελαττώματά μου.

– Τι σάς κάνει χαρούμενο και τι σάς απογοητεύει στην καθημερινότητά σας;

Με απογοητεύουν τα πάντα, εκτός από την ύπαρξη ορισμένων ανθρώπων και ενός σκύλου και κάποιες στιγμές καθαρής ησυχίας.

Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς – Γιώργος Γκιόκας

Παίζουν: Γιώργος Γκιόκας, Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης

Ημέρες παραστάσεων: Από 1η Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)

Εισιτήρια: more.gr και τηλεφωνικά στο ταμείο του θέατρου.

HIV

Μία ηθοποιός που αναγκάζεται να παίξει ένα έργο που απεχθάνεται. Μια Νιγηριανή πόρνη που αυτοκτονεί στο Τμήμα Προσωρινής Κράτησης. Μία σκοτεινή φιγούρα που κινεί τα νήματα της απελπισίας τους. Και ένα ραδιόφωνο που αυτοβούλως επιβάλει τον ήχο μίας πραγματικότητας ανεξέλεγκτης, εφιαλτικής, απάνθρωπης: της πραγματικότητάς μας.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Θανάση Τριαρίδη, το οποίο αφορμάται από τα γεγονότα του 2012, όταν τα πρόσωπα δεκάδων γυναικών φορέων του HIV διαπομπεύονται στα μέσα ενημέρωσης με την κατηγορία πως σκορπούν τον τρόμο του AIDS παρέχοντας σεξουαλικές υπηρεσίες.

Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκιόκας

Ερμηνεία: Λίλα Παντελίδου (μαζί της επί σκηνής οι: Γιώργος Γκιόκας και Κωνσταντίνος Τσώνης)

Μουσική Σύνθεση – Επεξεργασία: Πηνελόπη Μπεκιάρη

Παραστάσεις: Κάθε Τρίτη 14, 21, 28 Οκτωβρίου /4, 11, 18, 25 Νοεμβρίου/2, 9, 16 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 14 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)

Προπώληση: more.com

Θέατρο ΑΒΑΤΟΝ

Ευπατριδών 3, Αθήνα

Τηλ.: 2103412689