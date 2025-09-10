Η νέα θεατρική σεζόν ξεκινάει οσονούπω και μάλιστα, τον Οκτώβριο κάνουν πρεμιέρα δυνατές παραστάσεις, οι οποίες έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, και βρίσκονται κοντά στο sold out. Παραστάσεις που είτε επιστρέφουν γι’ ακόμη μία χρονιά ή ανεβαίνουν φέτος για πρώτη φορά, με πρωταγωνιστές δυνατά ονόματα του ελληνικού θεάτρου.

Οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εκρηκτική τους συνύπαρξη στη σκηνή, ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου συναντώνται και πάλι στο αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Σάμιουελ Μπέκετ, για να ερμηνεύσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου. Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει ο Μάκης Παπαδημητρίου. Το εντυπωσιακό σκηνικό μάς μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει;

Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, Δημήτρης Ντάσκας, Φραγκίσκη Μουστάκη

Παραστάσεις: Από 13 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Πού: Θέατρο Ιλίσια – Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια

Εισιτήρια: εδώ

Η φάλαινα

Η παράσταση, που πέρσι σημείωσε 155 συνεχόμενα sold out, επιστρέφει σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τσάρλι, ένας αυτοκαταστροφικός, παχύσαρκος μέχρι νοσηρότητας, καθηγητής αγγλικών, που έχει χάσει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, μαζί και κάθε επιθυμία να συνεχίζει να βρίσκεται εν ζωή, «βουλιάζει» μέσα στον χρόνο περιμένοντας την λύτρωση από την ίδια τη ζωή. Παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του και με το ίδιο το παρελθόν του.

Παίζουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γεωργία Μεσαρίτη, Βασίλης Ντάρμας, Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Ειρήνη Σταματίου.

Παραστάσεις: Από 15 Οκτωβρίου κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Πού: Θέατρο Νέος Ακάδημος – Ακαδημίας και Ιπποκράτους 17, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Bram Stoker ανεβαίνει στο Θέατρο Πόρτα, σε μια νέα, σκοτεινή και υπαρξιακή ανάγνωση, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Η παράσταση επιχειρεί να επανασυνδέσει το μύθο με τη ρίζα του: την επιθυμία. Όχι απλά ως ρομαντική προβολή, αλλά ως δύναμη ανελέητη, εθιστική, μεταμορφωτική. Ο Παπακωνσταντίνου, με σταθερό ενδιαφέρον για έργα που διερευνούν την ταυτότητα, τον ερωτισμό, τον θάνατο και το όνειρο, μετατρέπει τον Δράκουλα σε μια φασματική μορφή: οδηγό, εραστή, δαίμονα, ηθοποιό. Στον πυρήνα της ανάγνωσης κυριαρχεί, η έννοια της εξάντλησης – σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής – ως απόρροια μιας διαρκούς κατασκευής και κατανάλωσης επιθυμιών.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Θοδωρής Βράχας, Δημήτρης Δρόσος, Βασίλης Μπούτσικος, Άντζελα Μπρούσκου, Αντώνης Μυριαγκός, Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση, Δημήτρης Ψύλλος

Παραστάσεις: Από 22 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη & Κυριακή στις 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Πού: Θέατρο Πόρτα – Λεωφόρος Μεσογείων 59, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

FESTEN

Η θεατρική διασκευή της εμβληματικής ταινίας του κινήματος «ΔΟΓΜΑ 95», συνεχίζει για δεύτερη χρονιά υπό τη σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με πάνω από 30.000 θεατές και 120 sold-out παραστάσεις. Μια δυνατή ομάδα ηθοποιών μας καλεί να ζήσουμε αυτή τη «γιορτή», σε μια παράσταση που σπάει τα όρια ανάμεσα σε θεατή και ηθοποιό, δημιουργώντας μια αληθινή εμπειρία συνάντησης.

Παίζουν: Γιώργος Ζιόβας, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Γιώτα Φέστα, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ιωάννα Τζίκα, Γιάννης Καπελέρης, Νίκος Μήλιας, Μιχάλης Αφολαγιάν, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Νικόλας Seymour Σταθόπουλος και Κατερίνα Καούστου.

Παραστάσεις: Από 10 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη – Σάββατο στις 21:00, Τετάρτη & Κυριακή στις 20:00

Πού: Θέατρο ΑΛΜΑ – Ακομινάτου 15, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών. Ο λόγος για το «#Cancel» (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American) του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland, το οποίο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, επιχειρώντας να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας.

Στην καρδιά της ιστορίας, τρεις χαρακτήρες συναντιούνται σε ένα άδειο θέατρο: ο Τζέι, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ, που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τις ιρλανδικές του ρίζες, ο Λη, φιλόδοξος Άγγλος σκηνοθέτης που δεν διστάζει να ξεπεράσει όρια για να διακριθεί και η Ρουθ, μια δυναμική συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία, αποφασισμένη να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά φιμώνει τις γυναικείες φωνές.

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς

Παραστάσεις: Από 2 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη – Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00 & 12:00 (μεταμεσονύκτια), Σάββατο στις 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

Πού: Θέατρο Αθηνών – Βουκουρεστίου 10, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

Η Μηχανή του Τούρινγκ

Μετά από μια θριαμβευτική πορεία 2 ετών, με εκατοντάδες sold-out παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, «Η Μηχανή του Τούρινγκ» επιστρέφει για 30 συλλεκτικές παραστάσει. Ο Ορφέας Αυγουστίδης θα ενσαρκώσει και πάλι τον Άλαν Τούρινγκ και υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, θα μας ταξιδέψει ξανά στον κόσμο του ανθρώπου που ενώ υπήρξε μια ιδιοφυΐα, προδόθηκε από την ίδια του την εποχή. Ο Τούρινγκ είναι μόνος του πια. Όλα όσα βλέπουμε συμβαίνουν στο μυαλό του. Είναι κομμάτια της μνήμης του. Είναι η ύστατη προσπάθεια μιας ιδιοφυούς προσωπικότητας να επικοινωνήσει με όλους αυτούς που δεν τον κατάλαβαν τότε και όλους εμάς που προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε τώρα, λίγο πριν το αινιγματικό τέλος που ο ίδιος θα δώσει στην ζωή του.

Στο ρόλο του Άλαν Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης

Παραστάσεις: Από 9 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Πού: Θέατρο Βασιλάκου _ Μαριάννα Τόλη – Προφήτη Δανιήλ 3-5 και Πλαταιών

Εισιτήρια: εδώ

Αποτέλεσε μία από τις πετυχημένες παραστάσεις του θεατρικού χειμώνα που μας πέρασε και από τις λίγες που «ταρακούνησαν» το κοινό. Τα «Ανεξάρτητα Κράτη» έγιναν θέμα συζήτησης, διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα και τώρα ετοιμάζονται να επιστρέψουν για δεύτερη χρονιά σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμηνης πολιορκίας το κηρύσσει «Ανεξάρτητο Κράτος».

11 Ιουλίου 1978. Τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4:00. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του υπουργείου δημόσιας τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Μέσα σε αυτά τα γραφεία, γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη την ημέρα, μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρώνη ακολουθώντας την φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου η οποία γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία ή κρατική δολοφονία;

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

Παραστάσεις: Από 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:15 και Δευτέρα – Τρίτη στις 21:00

Πού: Θέατρο Χώρα – Αμοργού 20, Κυψέλη

Εισιτήρια: εδώ

Ο Μάκης Παπαδημητρίου ανεβάζει στην ελληνική σκηνή τη σειρά του Netflix που φρίκαρε τους συνδρομητές του με την αληθινή ιστορία του πρωταγωνιστή Ρίτσαρντ Γκαντ και την κόλαση που βίωσε από τη stalker του. Ο Διονύσης Πιφέας ερμηνεύει τον κεντρικό ήρωα, σε έναν απαιτητικό ρόλο-πρόκληση, που μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις που κόβουν την ανάσα.

Η φοβερή περιπέτειά του ξεκίνησε όταν μια μέρα αποφάσισε να κεράσει ένα τσάι σε μία πολύ θλιμμένη πελάτισσα, τη Μάρθα, η οποία και άρχισε να καταδιώκει και να παρενοχλεί τον ίδιο, αλλά και μέλη της οικογένειας και του περιβάλλοντός του. Στη διάρκεια των έξι ετών που μεσολάβησαν μέχρι να καταφέρει να δικαιωθεί ο Γκαντ στο δικαστήριο, έλαβε από τη Μάρθα 41.071 emails, φωνητικά μηνύματα που έφταναν σε διάρκεια τις 350 ώρες, 744 tweets, 46 μηνύματα στο Facebook, 106 σελίδες επιστολών και περίεργα δώρα.

Παίζουν: Διονύσης Πιφέα

Παραστάσεις: Από 20 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Πού: Θέατρο Ιλίσια-Θέατρο Βολανάκης – Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος συναντά στη σκηνή τον Ζερόμ Καλούτα σε μια σπαρακτική σύγκρουση δύο αντιδιαμετρικών κόσμων – πίστης και απόγνωσης, φωτός και σκότους. Τη μετάφραση και σκηνοθεσία του έργου του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα Κόρμακ ΜακΚάρθι, «Άσπρο-Μαύρο» («The Sunset Limited»), υπογράφει ο Αντώνης Καφετζόπουλος και είναι μια ιστορία λόγου και εσωτερικής έντασης, μια υπαρξιακή μονομαχία για το τι αξίζει να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή.

Με επίκεντρο τη φορτισμένη συνομιλία ανάμεσα σε δύο άνδρες – έναν βαθιά πιστό πρώην κατάδικο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου που βρίσκεται στο χείλος της αυτοκτονίας – το «Άσπρο-Μαύρο» είναι ένα έργο-πρόκληση για τον ηθοποιό και τον θεατή. Με χαρακτηριστικό υποδόριο χιούμορ, πυκνό λόγο και διανοητική ένταση, το έργο ξεδιπλώνει τον υπαρξιακό διάλογο δύο σχολών σκέψης που αναμετρώνται με το απόλυτο.

Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Ζερόμ Καλούτα

Παραστάσεις: Από 21 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη στις 21:00, Τετάρτη στις 19:30 και Κυριακή στις 21:15

Πού: Επί Κολωνώ – Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

ΜΙΑ ΖΩΗ – Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας

Η παράσταση με τα διαρκή sold out προσκαλεί και πάλι τους θεατές σε μία δυνατή θεατρική εμπειρία. Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης, με τη Νένα Μεντή να καταθέτει μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες της σεζόν, που συγκίνησε και καθήλωσε κοινό και κριτική.

Στη θεατρική αυτή συνάντηση, παρακολουθούμε τον μονόλογο μια απλής, λαϊκής γυναίκας. Μιας ηλικιωμένης μοδίστρας, που εξιστορεί κομμάτια της ζωής της, ενώ αδειάζει το ατελιέ στο οποίο εργαζόταν όλη της τη ζωή. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Ερμηνεύει η Νένα Μεντή

Παραστάσεις: Από 22 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη – Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00

Πού: Θέατρο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

Εισιτήρια: εδώ