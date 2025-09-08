Μετά από μία πετυχημένη θεατρική σεζόν, κι αφού απέσπασε θετικές κριτικές και αγκαλιάστηκε από το κοινό, η παράσταση «2:22 – A Ghost Story», επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα, σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη.

Πρόκειται για το σύγχρονο υπερφυσικό θρίλερ του Danny Robbins (δημιουργό του διάσημου BBC podcast «The Battersea Poltergeist»), που έχει αποσπάσει επίσης, διθυραμβικές κριτικές στο West End του Λονδίνου, υποψηφιότητες για 3 βραβεία Laurence Olivier, καθώς και το βραβείο «Καλύτερου Νέου Έργου» στα Βραβεία WhatsOnStage. Ένα έργο, το οποίο συνδυάζει ίντριγκα, χιούμορ και τρόμο, μεταφέροντας το κοινό σε μια νύχτα γεμάτη αγωνία, όπου αποκαλύπτονται μυστικά και το υπερφυσικό κάνει αισθητή την παρουσία του, γεγονός που οδηγεί τους ήρωες να αντιμετωπίσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις τους και να αναζητήσουν την αλήθεια για τους ίδιους και τους άλλους.

Κωμικές και τρομακτικές στιγμές εμπλέκονται περίτεχνα καθώς παρακολουθούμε μια ιστορία της διπλανής πόρτας που θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς τους ίδιους! Καθώς όλοι αναρωτιόμαστε αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, το έργο θέτει το ερώτημα: «Τι πιστεύετε πραγματικά; Και είστε αρκετά θαρραλέοι για να ανακαλύψετε την αλήθεια;».

Στην παράσταση, η Τζεν είναι πεπεισμένη ότι το νέο της σπίτι είναι στοιχειωμένο, αλλά ο σύζυγός της, Σαμ, παραμένει σκεπτικιστής. Κατά τη διάρκεια του δείπνου με τους παλιούς τους φίλους, τη Λορίν και τον νέο της σύντροφο, Μπεν, οι εντάσεις αυξάνονται καθώς συζητούν για την ύπαρξη φαντασμάτων. Καθώς η βραδιά προχωρά, μια ανησυχητική παρουσία πλησιάζει όλο και περισσότερο, αναγκάζοντας την παρέα να μείνει ξύπνια μέχρι τις 2:22 π.μ. για να ανακαλύψει τι κρύβεται πέρα από το προφανές…

Το έργο ξεκινά με έναν αέρα μυστηρίου και ασάφειας, όπου η αλήθεια είναι άπιαστη και καλυμμένη. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι χαρακτήρες ξεκινούν ένα ταξίδι αυτό-ανακάλυψης, όπου βγαίνουν στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές του εαυτού τους και μυστικά που όλοι μπορεί να έχουμε βαθιά κρυμμένα… Σε μια νύχτα γεμάτη αστείες στιγμές και έντονη αδρεναλίνη, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται… ή μήπως όχι;

Ο συγγραφέας αναρωτιέται αν θα μπορούσαν να υπάρχουν φαντάσματα στον σύγχρονο κόσμο του Facebook, του Spotify και της Amazon Alexa. Μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τα πάντα μέσα από μικρές συσκευές εξελιγμένης τεχνολογίας αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε ολοένα πιο μοναχικοί και ευάλωτοι… Σε μια εποχή Covid, κλιματικής αλλαγής και νέων πολέμων, όλα μας θυμίζουν τη θνητότητα μας και πάντα θα σκεφτόμαστε αν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε να δούμε και να κατανοήσουμε γύρω μας.

Αρκεί να είμαστε αρκετά τολμηροί για να το ανακαλύψουμε!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Danny Robins, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1976, ζει στο Walthamstowτου Λονδίνου, και είναι βραβευμένος Βρετανός συγγραφέας, κωμικός (stand up), ραδιοτηλεοπτικός φορέας και δημοσιογράφος. Το ενδιαφέρον του για το υπερφυσικό τον οδήγησε στο να γράψει αρκετές ραδιοφωνικές σειρές και podcast. Δημιούργησε το «The Battersea Poltergeist», μια σειρά podcast για το BBC που συνδύαζε δράμα και ντοκιμαντέρ για να αφηγηθεί μια πραγματική ιστορία φαντασμάτων και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο –το Νο 1 Drama Podcast σε ολόκληρο τον κόσμο, με περισσότερες από 4εκατομμύρια λήψεις.

Η σειρά κέρδισε το Χρυσό Βραβείο Καλύτερου Σειριακού Podcast στα Βραβεία Ραδιοφώνου του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Έχει δημιουργήσει διάφορες εκπομπές για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης σειράς «Young Dracula» για το BBC1 ( υποψήφια για BAFTA ), της σειράς «Rudy’s Rare Records» και του «The Cold Swedish Winter» για το BBC Radio 4. Το έργο του, «2:22 – A Ghost Story», με πρωταγωνίστρια τη Lily Allen, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο West End τον Αύγουστο του 2021 και περιγράφηκε ως το θεατρικό γεγονός της χρονιάς.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Danny Robins

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Φάνης Μουρατίδης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Artwork: Νίκος Καρανικόλας

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα καζαμία, [email protected]

Παίζουν:

Φάνης Μουρατίδης, Φαίη Ξυλά, Ναταλία Δραγούμη, Βασίλης Κούκουρας, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Έναρξη Παραστάσεων: 24 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00

Κυριακή 19:00

Προπώληση: more.com

Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ

Στουρνάρη 53, Αθήνα

Τηλέφωνο θεάτρου: 21 0522 0120