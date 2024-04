Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών που έχει γίνει -δικαίως-talk of the town με απανωτά sold out για δεύτερη σεζόν. Ο λόγος για την παράσταση «Μια άλλη Θήβα», η οποία συνεχίζει την πορεία της και τον Μάιο, στο Θέατρο Πόρτα.

Για έξι ακόμα βραδιές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει (ή να ξαναδεί) τη μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, για την οποία εδώ και δύο χρόνια συζητά όλο το θεατρόφιλο κοινό. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο, με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση συνεχίζει να κερδίζει τον θαυμασμό του κοινού, και λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στον διπλό ρόλο Μαρτίν/Φεδερίκο.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας. Ενδιαφέρον έχει ότι ο Σέρχιο Μπλάνκο θέλει να παίζονται οι δύο αυτοί ρόλοι από έναν ηθοποιό.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σημερινές φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι.

Ταυτότητα της παράστασης

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ Ζώνη: Γενική είσοδος 20€,

Β’ Ζώνη: Γενική είσοδος 18€, Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 15€

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 105’

Θέατρο Πόρτα

Μεσογείων 59