Ο καιρός τις τελευταίες μέρες είναι πια φθινοπωρινός και ιδανικός για καφέ και κους κους με την παρέα, σε πιο…. χουχουλιάρικα κλειστά στέκια. Γιατί, ωραίες και οι αυλές δεν το συζητάμε, αλλά και οι αναπαυτικοί καναπέδες σε ένα παρεΐστικο περιβάλλον είναι εξίσου ωραίοι.

Αν είστε κι εσείς στην ίδια διάθεση, δείτε παρακάτω τρία υπέροχα στέκια με φθινοπωρινά και όχι μόνο vibes.

Κιμωλία

Μέσα σε αυτό τον art deco χώρο που θυμίζει λίγο από Παρίσι μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ανάμεσα σε εκθέματα ζωγραφικής, χειροτεχνίας, φωτογραφίας. Αντίκες, παλιές ραπτομηχανές, ένα πιάνο, παραθυρόφυλλα, αριστουργηματικοί πίνακες ζωγραφικής και φυσικά κιμωλίες για να γράψεις ότι νιώθεις.

Υπερείδου 5, Πλάκα

Lotte

Με τη γουστόζικη αισθητική και την vintage ατμόσφαιρα που το χαρακτηρίζουν μεταφέρει αυτόματα στη γραφική γειτονιά του Marais, στο Παρίσι. Κουκλίστικο και μικροσκοπικό το Lotte, σερβίρει σπιτικά γλυκά ημέρας, αλμυρές τάρτες και κάποιες κρύες επιλογές.

Τσάμη Καρατάσου 2, Κουκάκι

Little Tree Books & Coffee

Λίγα μόλις βήματα από τον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, συναντάται το υπέροχο Little Tree Books & Coffee, που όπως γίνεται και κατανοητό από το όνομά του, συνδυάζει άριστα την τέχνη του βιβλίου με εκείνη του καφέ. Μέσα στο cafe λειτουργεί ένα μικρό, αλλά πλούσιο βιβλιοπωλείο. Έχει και τραπεζάκια έξω.

Καβαλλότι 2, Αθήνα