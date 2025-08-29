Ο Αύγουστος μάς αποχαιρετά αυτό το Σαββατοκύριακο και πολλούς από εσάς, ενδεχομένως σας βρίσκει στο κλεινόν άστυ. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν στην Αθήνα δωρεάν εκδηλώσεις με εξαιρετικό ενδιαφέρον για μια έξοδο στην πόλη για όλα τα γούστα.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket!

Με αφορμή το FIBA EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως πυρήνας δραστηριοτήτων γύρω από το μπάσκετ. Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ σε συγκεκριμένες ημέρες θα προβλέπονται εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών.

Περισσότερες πληροφορίες: snfcc.org

Σάββατο 30 Αυγούστου, 13:30

Κυριακή 31 Αυγούστου, 13:30

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Έκθεση «Από τα ράφια… στις προθήκες: ματιές στην Ελλάδα των περιηγητών» – Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) παρουσιάζει τεκμήρια από τις συλλογές της με εμβληματικά έργα Δυτικοευρωπαίων περιηγητών του 17ου και 18ου αιώνα, στο αίθριο του 4ου ορόφου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι περιηγητές κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από τα μέρη που επισκέφθηκαν, διασώζοντας πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής. Παρόλο που πολλοί από αυτούς δεν άφησαν γραπτές μαρτυρίες, η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από αναφορές άλλων περιηγητών.

Τα κίνητρα των ταξιδιών τους ποικίλλουν, όπως και οι τύποι των περιηγητών. Ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα, η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης και το ρεύμα του Φιλελληνισμού επηρεάζουν τον τρόπο που αποτύπωναν στα έργα τους τα τοπία, τα μνημεία και τους ανθρώπους. Στα περιηγητικά κείμενα που φυλάσσονται στις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ, μπορεί να ανιχνευθεί η μετάβαση από τον ερασιτεχνικό περιηγητισμό στη συστηματική έρευνα της μελέτης των νεοελληνικών πραγμάτων.

Σάββατο 09:00 – 20:00

Κυριακή 09:00 – 20:00

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Έκθεση «100 Χρόνια Takis» – Αεροδρόμιο της Αθήνας

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis, τιμά τον μεγάλο Έλληνα γλύπτη, φιλοξενώντας την επετειακή έκθεση «100 χρόνια Takis». Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση του καλλιτέχνη, δύο ιστορικά και εμβληματικά έργα του, ένα «Αιολικό» και μία «Σπείρα», κοσμούν τον εξωτερικό χώρο των Αναχωρήσεων (Είσοδος 1) έως τις 24.01.2026.

Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις Αφίξεις (Είσοδος 1), οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Takis μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και παρουσίαση δύο ακόμα σημαντικών γλυπτών, του “Neutral Indicator” και του “Signal”, από τη Συλλογή του Ιδρύματος.

Μέσα από την έκθεση αυτή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και το Ίδρυμα Takis προσφέρουν μια συνοπτική αλλά ουσιαστική γνωριμία με τον καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας τη μοναδική συμβολή του στη διεθνή εικαστική σκηνή και το αποτύπωμά του στο χώρο της σύγχρονης τέχνης.

Καθημερινά 00:00 – 23:59

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Συναυλία «Το μπουζούκι στο έργο του Μίκη» – Ηλιούπολη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Μπάσης, η Σαββέρια Μαριολά και η Βίκυ Καρατζόγλου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα που τιμά το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και τη σχέση του με το μπουζούκι, το οποίο ανέδειξε σε πρωταγωνιστή της ελληνικής μουσικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Τραγουδούν: Δημήτρης Μπάσης, Σαββέρια Μαριολά, Βίκυ Καρατζόγλου.

Μουσική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Θανάσης Βασιλάς

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2025

Πότε: 31 Αυγούστου στις 21:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, που θα διανέμονται στην είσοδο του θεάτρου από τις 19:30.

Πού: Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής), Γαρδίκη και Σμόλικα