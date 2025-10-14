Η Ασπασία Θεοφίλου, η γυναίκα πίσω από το κίνημα Strong Me, ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη με ένα νέο, καθηλωτικό one woman show και τραγουδάει τη δική της ιστορία. Κομμάτι κομμάτι, χτίζει μπροστά μας τη νέα της ταυτότητα: η καλλιτέχνιδα συναντάει τη μαχήτρια και μεταμορφώνεται στον άνθρωπο που ήταν πάντα προορισμένη να γίνει.

Με αφορμή την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ξεκινά ένα ταξίδι από το προσωπικό τραύμα στη συλλογική αφύπνιση. Οι δικές της εμπειρίες πλέκονται με τις ιστορίες άλλων γυναικών και της ανοίγουν τον δρόμο προς την ελευθερία. Όχι μόνο από όσα έζησε, αλλά κι από όλα εκείνα τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που αποφασίζουν -χωρίς να ρωτήσουν- για τη δική της μοίρα και για τη μοίρα κάθε γυναίκας.

Τραγούδια-σύμβολα που μας έχουν σημαδέψει συναντιούνται με τραγούδια που μιλούν τη γλώσσα του σήμερα και ανατρέπουν όσα θεωρούμε δεδομένα. Ζωντανή μουσική, ηχητικά τοπία και αφηγήσεις υφαίνουν ένα νυχτερινό ραντεβού-εξομολόγηση, που άλλοτε μας προβληματίζει, άλλοτε μας συγκινεί και τελικά μας ξεσηκώνει.

Η Ασπασία Θεοφίλου δεν «υποδύεται» τίποτα. Υψώνει τη φωνή της, τραγουδάει για κάθε γυναίκα και ξαναγράφει το γραφτό. Γιατί τελικά, η μοίρα των γυναικών δεν είναι δεδομένη. Είναι διεκδικήσιμη. Είναι γένους θηλυκού.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Ασπασία Θεοφίλου

Μουσική επιμέλεια: Μάριος Τσικνής

Δραματουργία: Έβαν Συρόπουλος

Σκηνοθεσία: Σοφία Θανοπούλου

Ηχητικός σχεδιασμός: Θάνος Νικολόπουλος – Hestia Sound

Πιάνο: Γιώργος Πανταζής

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Από 25 Οκτωβρίου και για 10 παραστάσεις

Κάθε Σάββατο, στις 23:30

Διάρκεια: 75’ χωρίς διάλειμμα

Προπώληση: ticketservices.gr

Εισιτήρια: 15 € κανονικό, 12 € μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, άνω των 65)

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα