Οι θρυλικοί Jethro Tull επιστρέφουν στην Αθήνα για να δώσουν μια συναυλία – επιστέγασμα της τεράστιας καριέρας τους, χαρίζοντας άλλη μια αξέχαστη στιγμή στο ελληνικό κοινό. Πριν, όμως, ανηφορίσετε για το θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σας έχουμε παρακάτω κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε για το αγαπημένο συγκρότημα.

8 πράγματα που δεν ξέρετε για τους Jethro Tull:

Πήραν το όνομά τους από έναν Άγγλο πρωτοπόρο της γεωργίας του 18ου αιώνα, τον Jethro Tull. Το όνομα επέλεξε ο μάνατζερ τους.

Απέρριψαν μια πρόταση να παίξουν στο εμβληματικό φεστιβάλ του Γούντστοκ το 1969. Παρόλα αυτά στην ταινία για το Γούντστοκ ακούγεται το τραγούδι τους This Was.

Κέρδισαν το πρώτο Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock/Metal Performance το 1989 για το Crest Of A Knave. Όταν οι Metallica κέρδισαν το Grammy σε αυτή την κατηγορία το 1990, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους είπαν σαρκαστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Jethro Tull που δεν ήταν υποψήφιοι φέτος».

Ο Tony Iommi, ένας από τους ιδρυτές των Black Sabbath, ήταν μέλος των Jethro Tull για δύο εβδομάδες το 1968. Έπαιξε μαζί τους στο Rock ‘n’ Roll Circus των Rolling Stones, το οποίο κυκλοφόρησε σε βίντεο το 1995.

Άνοιξαν για τους Led Zeppelin στην πρώτη αμερικανική περιοδεία των Zeppelin. Επίσης, κάποτε άνοιξαν τις συναυλίες των Pink Floyd.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως το 2010, ο Άντερσον ήταν ιδιοκτήτης ενός ιχθυοτροφείου σολομού στη Σκωτία. Στο αποκορύφωμά της, απασχολούσε 400 άτομα και ήταν ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός καπνιστού σολομού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από τους πελάτες του ήταν το πολυκατάστημα Harrod’s του Λονδίνου.

Το 1969, οι αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού Melody Maker ψήφισαν τους Jethro Tull ως το τρίτο καλύτερο συγκρότημα – πίσω από τους Beatles και τους Rolling Stones.

Το Μάιο του 1992, ο Γιώργος Νταλάρας συμμετείχε στην συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα και μοιράστηκε επί σκηνής δύο τραγούδια ντουέτο με τον Ian Anderson. Το παραδοσιακό τραγούδι «John Barleycorn» το οποίο περιλαμβάνεται και στο δίσκο «A little light music» και το «Ruby Tuesday» των Rolling Stones.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Προπώληση: ticketmaster.gr