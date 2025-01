Οι εκατομμύρια fans της Eurovision ανά τον κόσμο τον αποκαλούν «Mister Eurovision» – και όχι άδικα, αφού από το 1980 έως και σήμερα διατηρεί το μοναδικό τίτλο του καλλιτέχνη που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τρεις φορές: δύο ως τραγουδιστής και μία ως συνθέτης. Ο Johnny Logan όμως, είναι πολλά περισσότερα.

Γεννημένος σε μουσική οικογένεια, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 13 του χρόνια ξεκίνησε να συνθέτει και να ερμηνεύει τα δικά του τραγούδια. Βιρτουόζος κιθαρίστας, έχει πρωταγωνιστήσει σε μιούζικαλ και ροκ όπερες, ενώ από το 1978 μέχρι σήμερα παραμένει ασταμάτητα στη σκηνή, εμπνέοντας γενιές με το ταλέντο και την καλλιτεχνική του πορεία.

Έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερα από 40 singles και 19 δίσκους, ο πιο πρόσφατος δίσκος του, «It Is What It Is», έγινε πλατινένιος στις χώρες της Σκανδιναβίας και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο Johnny Logan παραμένει επίκαιρος και διαχρονικός, με τη μουσική του να γοητεύει κάθε γενιά.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο πολυδιάστατος αυτός καλλιτέχνης έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δύο μοναδικές εμφανίσεις, στις 24 και 25 Μαρτίου, στο Θέατρο Παλλάς. Θεωρείται ένας από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Το εμβληματικό «Hold Me Now» συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες, με πωλήσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα – ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη.

Στις 24 και 25 Μαρτίου, ο Johnny Logan με τη μοναδική του φωνή και τη χαρισματική του παρουσία, έρχεται να μας θυμίσει τραγούδια που άφησαν εποχή, να παρουσιάσει νέες δημιουργίες και να μας ταξιδέψει στη Eurovision των ‘80s και ‘90s. Μια μουσική εμπειρία που υπόσχεται να μας κάνει να αναπολήσουμε, να ερωτευτούμε και να ονειρευτούμε.

Οι δύο αυτές ξεχωριστές συναυλίες γιορτάζουν τα πενήντα χρόνια μουσικής δημιουργίας και αδιάλειπτης παρουσίας του στη σκηνή. Από το «What’s Another Year» και το θρυλικό «Hold Me Now», μέχρι το «Why Me» και τον πιο πρόσφατο δίσκο του «It Is What It Is», ο Johnny Logan δεν σταμάτησε ποτέ να συνθέτει και να τραγουδά. Πενήντα χρόνια συνεχούς μουσικής πορείας, παγκόσμιων περιοδειών και δημιουργικής έμπνευσης.

Πληροφορίες

Παραστάσεις: 24 & 25 Μαρτίου 2025

Τιμές εισιτηρίων: 25€, 40€, 50€, 65€, 80€, 120€ ευρώ

Προπώληση: pallastheater.com, more.com & στα ταμεία του Θεάτρου

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα