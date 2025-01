Η χρονιά που μας πέρασε ήταν γεμάτη μουσικές στιγμές που αγαπήθηκαν από το κοινό και τους κριτικούς. Είκοσι έξι μουσικοί συντάκτες της έγκυρης εφημερίδας «The Guardian» ψήφισαν και ανέδειξαν τα καλύτερα τραγούδια του 2024. Από την Beyoncé μέχρι τον Kendrick Lamar, ας ρίξουμε μια ματιά στις επιλογές τους.

20. MJ Lenderman – Wristwatch

Ο Jake Lenderman, η indie αποκάλυψη της χρονιάς, εντυπωσιάζει με το τέταρτο άλμπουμ του Manning Fireworks. Το Wristwatch αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που πασχίζει να αναδείξει τη δύναμή του μέσα από gadgets και παλιούς δίσκους του Eric Clapton, ελπίζοντας απεγνωσμένα ότι η στιγμή του επιτέλους έφτασε. Με μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, το τραγούδι ισορροπεί ανάμεσα στη συντριβή και την ελπίδα, ενώ η εμβληματική γραμμή «Το ρολόι μου λέει ότι είμαι μόνος» στοιχειώνει.

19. Clairo – Sexy to Someone

Το Charm της Clairo τιμά τον τίτλο του, με το Sexy to Someone να ξεχωρίζει για τη γλυκύτητα και την αφοπλιστική του ειλικρίνεια. Με vintage soul επιρροές, το τραγούδι είναι ένας χιουμοριστικός στοχασμός για την ανάγκη μας να νιώθουμε επιθυμητοί: «Να είμαι σέξι για κάποιον, αυτό θα με βοηθούσε / Ω, χρειάζομαι έναν λόγο για να βγω από το σπίτι».

18. Lady Gaga – Disease

Αφήνοντας πίσω την απογοήτευση του Joker: Folie à Deux, η Lady Gaga επιστρέφει στον ηλεκτρο-ποπ ήχο που τη χαρακτήρισε. Το Disease έχει ένα σκοτεινό beat που θυμίζει Gesaffelstein, ταιριάζοντας απόλυτα στη θεατρικότητα και τις ψυχοσεξουαλικές της αναφορές.

17. Yaeji – Booboo

Η Yaeji επανασυνδέεται με τις ρίζες της στο Booboo, ένα club anthem με minimal beats και στίχους που αντανακλούν τη ζωή στη νυχτερινή σκηνή. Η επιστροφή της είναι νοσταλγική αλλά και πρωτοποριακή.

16. Beyoncé – Texas Hold ’Em

Η Beyoncé δοκιμάζει κάτι διαφορετικό με το Texas Hold ’Em, το οποίο την έφερε ξανά στην κορυφή των UK charts για πρώτη φορά μετά το 2008. Ένας αυθεντικός pop-country ήχος συνοδεύει τη ζεστή, ανεπιτήδευτη ερμηνεία της.

15. Kassie Krut – Reckless

Με το Reckless, η Kassie Krut κάνει μια τολμηρή δήλωση με industrial pop αισθητική και ακαταμάχητα φωνητικά. Η υπνωτιστική χροιά της φωνής της καθηλώνει.

14. Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Το πιο εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι από το Eternal Sunshine, το We Can’t Be Friends φέρνει μια πιο μελαγχολική πλευρά της Ariana Grande. Οι στίχοι θίγουν την ένταση μιας σχέσης ή ίσως τη δυναμική της με τα μέσα ενημέρωσης.

13. Waxahatchee – Right Back to It (ft MJ Lenderman)

Η Katie Crutchfield αφηγείται την πρόκληση της αυτοκαταστροφής μέσα από το Right Back to It, ένα τραγούδι που υμνεί τη διαφορά και την τρυφερότητα στις σχέσεις.

12. Kim Gordon – Bye Bye

Στο Bye Bye, η Kim Gordon μετατρέπει μια απλή λίστα αποσκευών σε κάτι γεμάτο ένταση. Με ήχους που υποδηλώνουν κίνδυνο, το τραγούδι αφήνει μια αίσθηση μυστηρίου και δυναμισμού.

11. The Cure – Alone

Μετά από 16 χρόνια, οι The Cure επιστρέφουν με το Alone. Το τραγούδι μιλά για το τέλος της τέχνης και της φύσης, ενώ η μεγαλοπρεπής μελωδία του υπενθυμίζει ότι ακόμα και στο τέλος, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο.

10. Kendrick Lamar – Not Like Us

Η πιο πολυσυζητημένη διαμάχη της χρονιάς ήταν ανάμεσα στον Kendrick Lamar και τον Drake, με το Not Like Us να αποτελεί το χτύπημα του Lamar. Ένα χορευτικό diss track που συνδυάζει αιχμηρούς στίχους και δυναμική παραγωγή.

9. Nick León and Erika de Casier – Bikini

Το Bikini είναι ένα υπνωτικό κομμάτι γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση και σαγήνη. Με ρεφρέν που κολλάει στο μυαλό, έγινε ένα από τα highlights του Primavera Festival.

8. Addison Rae – Diet Pepsi

Η Addison Rae ανατρέπει την εικόνα του αναψυκτικού στο Diet Pepsi, ένα παιχνιδιάρικο, ερωτικό τραγούδι με αισθησιακό beat και έξυπνους στίχους.

7. Nilüfer Yanya – Like I Say (I Runaway)

Στο Like I Say (I Runaway), η Nilüfer Yanya ισορροπεί ανάμεσα στο trip-hop και τις Radiohead επιρροές, δημιουργώντας ένα κομμάτι γεμάτο ένταση και συναισθηματική δύναμη.

6. Fontaines DC – Starburster / Favourite

Οι Fontaines DC πειραματίζονται με rap-rock ήχους στο Starburster και προσφέρουν έναν indie ύμνο με το Favourite. Το αποτέλεσμα είναι μια ηρωική και πολυδιάστατη εμπειρία.

5. Billie Eilish – Birds of a Feather / Lunch

Η Billie Eilish επιστρέφει στην κορυφή με το Birds of a Feather, έναν τρυφερό αλλά έντονο ύμνο αγάπης. Το Lunch επαναφέρει τη νεανική της ενέργεια με ska επιρροές.

4. Jade – Angel of My Dreams

Η Jade Thirlwall συνδυάζει pop και πειραματικούς ήχους στο Angel of My Dreams, προσφέροντας ένα χαοτικό αλλά συναρπαστικό αποτέλεσμα.

3. Charli xcx – The Girl, So Confusing Version With Lorde

Το The Girl, So Confusing Version With Lorde είναι μια συναισθηματική συμφιλίωση που ξεχωρίζει για τη βαθιά του ειλικρίνεια και τον συνδυασμό μοναδικών φωνών.

2. Sabrina Carpenter – Espresso

Το Espresso είναι ένα funky, παιχνιδιάρικο κομμάτι με έξυπνους στίχους και αβίαστη αυτοπεποίθηση. Μια απολαυστική μουσική εμπειρία.

1. Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Το Good Luck, Babe! είναι ο απόλυτος pop ύμνος της χρονιάς. Με επιρροές από Cyndi Lauper και Kate Bush, η Chappell Roan προσφέρει ένα τραγούδι γεμάτο απόγνωση, χαρά και αυτοπεποίθηση, κατακτώντας τις καρδιές του κοινού.