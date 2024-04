Ετοιμαστείτε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν είστε κι εσείς φαν των Game of Thrones, The Lord Of The Rings και The Hobbit θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να δείτε τις τρεις επικές ιστορίες της μικρής και μεγάλης οθόνης να ζωντανεύουν μπροστά σας.

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, σε μια εντυπωσιακή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, μέσα από την ερμηνεία της μουσικής τους από Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία και Σολίστ.

Μια μαγική βραδιά με προβολές, ειδικά εφέ και εντυπωσιακούς φωτισμούς, βασισμένη στην εκπληκτική μουσική των τόσο αγαπημένων παραγωγών της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, με πάνω από 80 συντελεστές στη σκηνή.

Πληροφορίες

Παρασκευή 19 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ωρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια από 27 ευρώ

Προπώληση: more.com