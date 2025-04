Η Στέλλα Καπεζάνου, με τα έργα της, εστιάζει σε θέματα ταυτότητας, φύλου και πολιτισμικής αφήγησης, λαμβάνοντας πολλαπλές διακρίσεις. Τώρα, η γνωστή εικαστικός κάνει την πρώτη ατομική παρουσίασή της στη Γκαλερί Σκουφά με την έκθεση «Emerald Paintings».

Πρόκειται για το πλέον ώριμο σύνολο έργων που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Στέλλα Καπεζάνου και αξίζει σίγουρα την προσοχή σας. Πίνακες με έντονα χρώματα που παραπέμπουν σε πολύτιμα σμαράγδια, αναδύονται ως απατηλές απεικονίσεις μιας ιδεατής ζωής, εκθαμβωτικής, αλλά ταυτόχρονα «ραδιενεργά επίπεδης».

«Πώς είναι δυνατό, σε μια νεοσυντηρητική εποχή, να συμβαίνουν τέτοια τεκνικολόρ πάθη ηδυπάθειας και σαγήνης;» αναρωτιέται ο επιμελητής της έκθεσης, Poka-Yio. Για να εξηγήσει στη συνέχεια: «Οι άνθρωποι της Καπεζάνου είναι ζωγραφισμένοι in vitro, ζουν σε ένα κενό. Οι φιγούρες τους είναι κηλίδες αντίστοιχες και ισότιμες με τα χρώματα των υφασμάτων, των καλυμμάτων, της ταπετσαρίας, των χαλιών που τις περιβάλλουν. Πρόκειται για έναν κόσμο σκηνοθετημένο, που μοιάζει επιμελώς ατημέλητος. Τίποτα όμως σε αυτόν δεν είναι τυχαίο. Οι ηρωίδες της υπάρχουν σε χώρους ονειρικούς και ασφυκτικούς ταυτόχρονα. Σώματα, βλέμματα, props και μοτίβα συγχωνεύονται σε σκηνές φορτισμένες με ένταση και υπόγεια μελαγχολία».

Η Στέλλα Καπεζάνου κατασκευάζει εικόνες που ακροβατούν ανάμεσα στην επιτήδευση και την παρατήρηση, τον αισθησιασμό και την αποστασιοποίηση, δημιουργώντας για μία τέχνη «ασεβούς επιπεδότητας». Πρόκειται άλλωστε για μια καλλιτέχνιδα που γνωρίζει την επιφάνεια από πρώτο χέρι.

«Κάνει πατινάζ στην επιφάνεια με τη χάρη πρωταθλήτριας», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Poka-Yio.

Στην πρακτική της εικαστικού, η δομή και η εγκατάλειψη συνυπάρχουν σε διαρκή χορό. Η διαίσθηση οδηγεί, αλλά η πειθαρχία δίνει μορφή. Η εικαστική της γλώσσα είναι ρευστή και ακριβής, οπτικά σύνθετη αλλά και συγκρουσιακή, αντανακλώντας τη συνεχή ένταση ανάμεσα στην τρυφερότητα και τη διεκδίκηση, την ομορφιά και το βάθος. Η ζωγραφική της είναι μια προβολή του ασυνείδητου, βουτηγμένη σε μια λάμψη που γοητεύει και τραυματίζει.

Και όπως καταλήγει ο Poka-Yio «για να τη βιώσουμε, αρκεί να βυθιστούμε στο βαθύ υπνωτιστικό της πράσινο.»

Η έκθεση συνοδεύεται από έντυπη έκδοση με κείμενο του επιμελητή και φωτογραφικό υλικό των έργων και θα διαρκέσει από τις 8 έως τις 31 Μαΐου 2025.

Ταυτότητα έκθεσης

Επιμέλεια: Poka-Yio

Σχεδιασμός Έκθεσης: Πάνος Δραγώνας

Skoufa Gallery

Σκουφά 4, Αθήνα

Διάρκεια: 8–31 Μαΐου 2025

Εγκαίνια: 8 Μαΐου, 18:00–22:00

Ποια είναι η Στέλλα Καπεζάνου

Είναι εικαστικός με έδρα την Αθήνα. Το έργο της εστιάζει σε θέματα ταυτότητας, φύλου και πολιτισμικής αφήγησης, μέσα από μεγάλων διαστάσεων ζωγραφικά και κεραμικά γλυπτά. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της μόδας και των μέσων ενημέρωσης για 12 χρόνια.

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Chelsea College of Arts του Λονδίνου, με διπλές υποτροφίες. Το 2024 απέσπασε την καλλιτεχνική υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, για το διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Santa Fe Art Institute στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, και σχεδίασε τη νέα οπτική ταυτότητα του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το έργο της έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πιο πρόσφατη ατομική της έκθεση, Corn Maidens (The Opening Gallery, Νέα Υόρκη, 2024), εξερεύνησε μυθολογικά και πολιτισμικά σύμβολα μέσα από μεγάλων διαστάσεων ζωγραφικά και γλυπτικά έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της υποτροφίας Fulbright. Το 2025 θα παρουσιάσει τις εκθέσεις Emerald Paintings στη Γκαλερί Σκουφά και Here Be Dragons στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.