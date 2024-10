Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους σόλο τραγουδιστές της Βρετανίας και από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως. Και το να γίνει η ζωή του ταινία, ήταν κάτι αναμενόμενο, ειδικά σε μια εποχή που τα biopic φιλμ έχουν εξελιχθεί σε μόδα.

Ωστόσο, Ρόμπι Γουίλιαμς είναι αυτός και ακόμη και η βιογραφική του ταινία, δεν γινόταν να μην είναι ανατρεπτική, όπως ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Αν περιμένετε, δηλαδή, ακόμα μία biopic ταινία για ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο, σίγουρα με το Better Man θα αναθεωρήσετε. Και αρκούσε μόνο το επίσημο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας για να καταλάβουμε όλοι πως εδώ θα είναι ένας Ρόμπι Γουίλιαμς, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί!

Το Better Man που θα κυκλοφορήσει σύντομα στους κινηματογράφους από τη The Film Group, αποτυπώνει την άνοδο, την πτώση και την αναγέννηση του Ρόμπι Γουίλιαμς. Εμπνευσμένος από προσωπικά βιώματα του αγαπημένου δημιουργού, ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος της ταινίας Μάικλ Γκρέισι (The Greatest Showman), υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμιά άλλη!

Κι αυτό γιατί η ταινία κρύβει ένα μυστικό: σε όλη τη διάρκειά της ο Γουίλιαμς απεικονίζεται ως μαϊμού! Αυτή η ασυνήθιστη επιλογή προέκυψε όταν σε μια από τις αμέτρητες συζητήσεις τους, ο Γκρέισι ρώτησε τον Γουίλιαμς τι ζώο θα μπορούσε να είναι και εκείνος απάντησε «μια μαϊμού!».

Αλλά εδώ που τα λέμε, ο τραγουδιστής του εμβληματικού «Me and my monkey», θα μπορούσε να σκεφτεί ένα άλλο ζώο, εκτός από τη μαϊμού; Ωστόσο, αυτή η απάντηση του Ρόμπι αρκούσε, ώστε ο οραματιστής σκηνοθέτης του μιούζικαλ The Greatest Showman να στήσει μία ονειρική μουσική φαντασμαγορία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο!

Τον Ρόμπι Γουίλιαμς ερμηνεύει ο Τζόνο Ντέιβις μέσω της τεχνολογίας motioncapture, με τον τραγουδιστή να είναι ο αφηγητής της ταινίας και να χαρίζει τη φωνή του στην ενήλικη εκδοχή του χαρακτήρα.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Γκρέισι

Ηθοποιοί: Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζόνο Ντέιβις, Κέιτ Μάλβανι, Στιβ Πέμπερτον

Είδος: Μουσική, Βιογραφία

Διάρκεια: 131’