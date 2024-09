Μία ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία, «Οι Άπληστοι Άνθρωποι», με επιρροές από τους αδερφούς Κοέν που θα κάνει το κοινό να αναρωτιέται μέχρι τέλους ποιος θα βγει ζωντανός από το χάος που έχει προκληθεί, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Πότσι Πονσιρόλι του Old Henry (2021), ενώ η ταινία έχει λάβει θετικές κριτικές από τον διεθνή Τύπο. «Η δύναμη της ταινίας βρίσκεται στην ικανότητα της να συνδυάζει το μαύρο χιούμορ με μια απολαυστική αφήγηση», γράφει το Screan Zealots, ενώ το Lyle’s Movie Files αναφέρει ότι οι Άπληστοι Άνθρωποι, «Είναι η απόδειξη πως η μαύρη κωμωδία δεν έχει πεθάνει. Απλώς χρειάζεται μια ενδιαφέρουσα ιδέα, λογικές ανατροπές, προσεγμένη σκηνοθεσία και ένα άριστο καστ».

Λίγα λόγια για την ταινία

Όταν ένας αστυνομικός και ο πρωτάρης συνάδελφός του βρίσκουν ένα εκατομμύριο δολάρια δίπλα σε ένα πτώμα, αποφασίζουν να λύσουν το μυστήριο, να κρατήσουν κρυφό τον φόνο και να κρατήσουν τα χρήματα. Όταν η σύζυγος του ενός ανακαλύψει τα λεφτά και οι φήμες για τη δολοφονία αρχίζουν να διαδίδονται στην μικρή, νησιωτική κωμόπολη, η κατάσταση περιπλέκεται, οδηγώντας σε ξεκαρδιστικά κακές και θανάσιμες αποφάσεις.

Λίγα λόγια για το καστ

Ο Τζόσεφ Γκόρντον Λέβιτ ξεκίνησε την καριέρα του πρωταγωνιστώντας στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ράιαν Τζόνσον, Brick, με τον οποίον θα συνεργαζόταν ξανά για τις ανάγκες του Looper, πρωταγωνιστώντας στο πλάι του Μπρους Γουίλις. Έκτοτε έχει συμμετάσχει τόσο σε ανεξάρτητες ταινίες (500 Days of Summer, Manic, Mysterious Skin, The Lookout), όσο και σε πετυχημένα μπλοκμπάστερ, όπως το Inceptionκαι το The Dark Knight Rises.

Το 2013 κυκλοφόρησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο Don Jon, στο οποίο, εκτός από τον ίδιο, πρωταγωνιστούσε η Σκάρλετ Γιόχανσον και η Τζούλιαν Μουρ.

Ο Χιμές Πατέλ ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός μέσα από τη σειρά του BBC, East Enders, έχοντας συνεργαστεί μέσα στα χρόνια με μερικούς κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Ντάνι Μπόιλ (Yesterday), Κρίστοφερ Νόλαν (Tenet) και Άνταμ ΜακΚέι (Don’t Look Up). To 2021 πρωταγωνίστησε στη σειρά του HBO, Station Eleven, αποσπώντας για την ερμηνεία του μια υποψηφιότητα Emmy.

H Λίλι Τζέιμς έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Downton Abbey, η οποία άνοιξε το δρόμο για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Cinderella του Κένεθ Μπράνα. Λίγα χρόνια αργότερα, συμμετείχε στο Baby Driverτου Έντγκαρ Ράιτ, στο Darkest Hour, αλλά και στοMamma Mia! Here We Go Again, σίκουελ του Mamma Mia!. Πρόσφατα απέσπασε μια υποψηφιότητα Emmy για την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά Pam & Tommy, όπου ερμήνευσε την Πάμελα Άντερσον στο πλάι του Σεμπάστιαν Σταν.

Πληροφορίες

Σκηνοθεσία: Πότσι Πονσιρόλι

Σενάριο: Μάικλ Βουκαντίνοβιτς

Ηθοποιοί: Τζόσεφ Γκόρντον Λέβιτ, Χιμές Πατέλ, Λίλι Τζέιμς, Τρέισι Λορντς, Ούζο Αντούμπα, Τιμ Μπλέικ Νέλσον

Διάρκεια: 112’

Είδος: Μαύρη Κωμωδία, Αστυνομικό

Γλώσσα: Αγγλικά

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Διανομή: THE FILM GROUP