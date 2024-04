Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 10 νέες ταινίες έρχονται απόψε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ταινίες για όλα τα γούστα, αλλά κυρίως προτάσεις για πιο… απαιτητικό κοινό.

Αυτή την εβδομάδα, την τιμητική του έχει το γαλλόφωνο σινεμά, με 5 ταινίες, με την βραβευμένη στο Γαλλόφωνο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Αρπαγή» της Ιρίς Καλτενμπάκ να ξεχωρίζει. Έχουμε, όμως, και κοινωνικά δράματα που θα συγκινήσουν το κοινό, ενώ στις πρεμιέρες ξεχωρίζει και η οσκαρική πρόταση της Αλβανίας με τον ιδιαίτερο τίτλο, «Ένα φλιτζάνι καφέ και καινούρια παπούτσια».

Η Αρπαγή

Σκηνοθεσία: Ιρίς Καλτενμπάκ

Πρωταγωνιστούν: Ηαφσία Χερζί, Αλέξις Μανέντι, Νίνα Μερίς

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: One from the Heart

Η υπόθεση

Πώς εκτροχιάστηκε η ζωή της Λύντια, μιας νεαρής μαίας αφοσιωμένης στη δουλειά της; Φταίει ο πρόσφατος χωρισμός της, η εγκυμοσύνη της καλύτερης φίλης της Σαλομέ ή η τυχαία συνάντηση με τον Μίλος, ένας πιθανός νέος έρωτας; Η Λύντια παγιδεύεται σε μία αλληλουχία ψεμάτων και η ζωή όλων ανατρέπεται.

Εμφύλιος Πόλεμος

Σκηνοθεσία: Αλεξ Γκάρλαντ

Πρωταγωνιστούν: Κίρστεν Ντανστ, Βάγκνερ Μόρα, Κέιλι Σπέινι, Στίβεν ΜακΚίνλεϊ Χέντερσον, Νικ Οφερμαν, Τζέσι Πλέμονς

Διάρκεια: 109 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Μία φωτορεπόρτερ και μία μικρή ομάδα δημοσιογράφων ακολουθούν μία γεμάτη αδρεναλίνη διαδρομή στην κατακερματισμένη Αμερική του κοντινού μέλλοντος, η οποία ισορροπεί στο χείλος του γκρεμού.

Το Περασμένο Καλοκαίρι

Σκηνοθεσία: Κατρίν Μπρεγιά

Πρωταγωνιστούν: Λεά Ντρουκέρ, Σαμουέλ Κιρσέρ, Ολιβιέ Ραμπουρντέν

Διάρκεια: 104 λεπτά

Διανομή: Ama Films

Η υπόθεση

Η Αν, μια λαμπρή δικηγόρος, ζει σε απόλυτη αρμονία με τον σύζυγό της, Πιερ και τις δυο κορούλες τους, σε ένα σπίτι στα περίχωρα του Παρισιού. Μια μέρα, ο 17χρονος γιος του Πιερ από προηγούμενο γάμο, μετακομίζει μαζί τους. Η Ανν σταδιακά μπαίνει σε μια παθιασμένη σχέση μαζί του, θέτοντας σε κίνδυνο την καριέρα και την οικογενειακή της ζωή.

Ένα φλιτζάνι καφέ και καινούρια παπούτσια

Σκηνοθεσία: Γκέντιαν Κότσι

Πρωταγωνιστούν: Εντγκαρ Μοράις, Ραφαέλ Μοράις, Ντρίτα Καμπάσι

Διάρκεια: 99 λεπτά

Διανομή: Trianon

Η υπόθεση

Στα Τίρανα του σήμερα, ο Αγκίμ και o Γκεζίμ, δύο κωφοί ομοζυγωτικοί δίδυμοι, πλέον στα τριάντα τους, ζουν αχώριστοι κάτω από την ίδια στέγη. Η Ανα, νέα, σπιρτόζα, όμορφη, είναι κοπέλα του Γκεζίμ και τους επισκέπτεται αρκετά συχνά. Ενα βράδυ, ο Αγκίμ, καθώς οδηγεί επιστρέφοντας με τον Γκεζίμ στο σπίτι τους, διαπιστώνει πως η όρασή του θολώνει και τ’ αδέλφια γλιτώνουν ως εκ θαύματος από σοβαρό ατύχημα. Λίγες μέρες μετά επισκέπτονται τον οφθαλμίατρο, όπου ανακαλύπτουν ότι λόγω μιας σπάνιας γενετικής ασθένειας, προοδευτικά αλλά μη αναστρέψιμα, θα χάσουν την όρασή τους. Βυθιζόμενοι αργά σε ένα αφόρητο σιωπηλό σκοτάδι, μην μπορώντας να βλέπουν ούτε τον κόσμο αλλά ούτε ο ένας τον άλλον πια, και έχοντας μόνο την Ανα δίπλα τους, τα δύο αδέρφια πρέπει να πάρουν μια δύσκολη και δυνατή απόφαση γύρω από ένα φλιτζάνι καφέ και φορώντας καινούρια παπούτσια.

Αμπιγκέιλ

Σκηνοθεσία: Ματ Μπετινέλι-Ολπιν, Τάιλερ Τζιλέτ

Πρωταγωνιστούν: Μελίσα Μπαρέρα, Νταν Στίβενς, Αλίσα Γουιρ, Κάθριν Νιούτον, Γουίλιαμ Κάτλετ, Κέβιν Ντουράντ, Ανγκους Κλάουντ, Τζιανκάρλο Εσπόζιτο

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Όταν μία συμμορία από επίδοξους εγκληματίες απάγουν τη 12χρονη μπαλαρίνα και κόρη μιας ισχυρής φιγούρας του υποκόσμου, το μόνο που έχουν να κάνουν για να εισπράξουν τα λύτρα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων είναι να προσέχουν το κορίτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ένα απόμερο αρχοντικό, οι απαγωγείς αρχίζουν να λιγοστεύουν, ένας ένας, και ανακαλύπτουν με αυξανόμενο τρόμο, ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι με ένα κάθε άλλο παρά φυσιολογικό μικρό κορίτσι.

Σκηνοθεσία: Ντομίν Χέιγκε

Πρωταγωνιστούν: Σάαρ Ροζίερς, Χίλντε ντε Μπέρντεμεκερ, Βαλεντίν Ντένενς

Διάρκεια: 98 λεπτά

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Ένας ψαράς σκοτώνεται, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε ναυάγιο στη Βόρεια Θάλασσα κι ο κόσμος σιωπηλά τον κατηγορεί ως υπαίτιο καθώς στη βάρκα επέβαιναν και άλλα δύο άτομα. Η έφηβη κόρη του Lena που τον υπεραγαπούσε, θεωρεί πως το ναυάγιο δεν μπορεί να ήταν ατύχημα, αλλά κανείς δεν την πιστεύει, ούτε καν η κολλητή της, εκείνη, όμως, είναι αποφασισμένη να αποδείξει πως ο πατέρας της δεν ευθύνεται και πως υπάρχει ένα τεράστιο, άγνωστο πλάσμα στη θάλασσα, τη σκιά του οποίου μόνο εκείνη έχει δει.

Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Πεϊγιόν

Πρωταγωνιστούν: Γκιγιόμ ντε Τονκεντέκ, Βικτόρ Μπελμοντό

Διάρκεια: 98 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ένας συγγραφέας επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Κονιάκ, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια. Στην αρχή είναι ανήσυχος για το γεγονός ότι στριμώχνεται πίσω στην παιδική ηλικία που εγκατέλειψε τόσα χρόνια πριν, αλλά τα πράγματα αλλάζουν όταν γνωρίζει τον Λούκας, έναν νεαρό άνδρα που τον συνδέει αναπάντεχα με το παρελθόν του. Ο νεαρός άνδρας αποδεικνύεται ότι είναι ο γιος του πρώτου έρωτα του συγγραφέα, ενός «χαρακτήρα» που εμφανίζεται σε κάθε του μυθιστόρημα. Ξαφνικά, όλες αυτές οι μακρινές αναμνήσεις επιστρέφουν και τον πλημμυρίζουν.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training

Σκηνοθεσία: Χαρούο Σοτοζάκι

Με τις φωνές των: Νατσούκι Χάναε, Ακάρι Κίτο, Κένγκο Καγουανίσι

Διάρκεια: 104 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Ο Ταντζίρο αφοσιώνεται στην εντατική εκπαίδευσή του, για να γίνει Χασίρα. Παράλληλα, η Μουζάν εξακολουθεί ν’ αναζητά τη Νέζουκο και τον Ουμπουγιάσικι.

Χαίρε Μαρία

Σκηνοθεσία: Ζαν-Λικ Γκοντάρ

Πρωταγωνιστούν: Μιριέμ Ρουσέλ, Τιερί Ροντ, Φιλίπ Λακόστ, Ζουλιέτ Μπινός

Διάρκεια: 72 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Η Μαρί είναι φοιτήτρια, δουλεύει στο βενζινάδικο του πατέρα της και παίζει μπάσκετ στην τοπική ομάδα. Ισχυρίζεται πως είναι παρθένα και διατηρεί μια πλατωνική σχέση με το αγόρι της, τον ταξιτζή Ζοζέφ. Ο Ζοζέφ είναι πιστός στη Μαρί, παρότι εκείνη αρνείται να κοιμηθεί μαζί του. Οταν ένας περαστικός άνδρας, ο θείος Γαβριήλ, ενημερώνει τη Μαρί ότι θα μείνει έγκυος, παρότι παρθένα, εκείνη αρχικά σοκάρεται. Ο Ζοζέφ, από την πλευρά του, δεν το πιστεύει και κατηγορεί τη Μαρί ότι τον απάτησε. Ο Γαβριήλ προσπαθεί να πείσει τον Ζοζέφ ν’ αποδεχτεί την εγκυμοσύνη της Μαρί, ενώ εκείνη συμβιβάζεται με το Θείο αυτό σχέδιο, μέσω διαλογισμών που κάποιες φορές είναι οργισμένοι και συνήθως περιλαμβάνουν εικόνες του ήλιου, της σελήνης, σύννεφα, λουλούδια και νερό.

Η Μία και Εγώ: Η Ταινία

Σκηνοθεσία: Ανταμ Γκαν

Με τις φωνές των: Αφροδίτης Αντωνάκη, Γιώργου Ματαράγκα, Ακίνδυνου Γκίκα, Βασίλη Παπαστάθη, Νικολέτας Κουνενιδάκη, Ευθύμιου Τόρη, Γεωργία Ιωαννίδου

Διάρκεια: 85 λεπτά

Διανομή: Neo Films

Η υπόθεση

Όταν η Μία επιστρέφει στο παλιό εξοχικό σπίτι της οικογένειας με τον παππού της, η πέτρα στο μαγικό της βραχιόλι φωτίζει ξαφνικά – ένα κάλεσμα για βοήθεια! Μέσω μιας αστραφτερής πύλης μεταφέρεται στον φανταστικό κόσμο των μονόκερων της Σεντοπίας. Εκεί συναντά τον μονόκερο Στόρμι και τον Ίκο, ένα ξωτικό από το Νησί Λώτους, το οποίο χρειάζεται απεγνωσμένα τη βοήθειά της. Ο Τόξορ, ένας αποκρουστικός κακός που μοιάζει με βατράχι, θέλει να κατακτήσει το νησί με μαύρη μαγεία. Η Μία και οι φίλοι της πρέπει να συνασπιστούν και να ενώσουν τρία αρχαία μαγικά πετράδια για να νικήσουν τον Τόξορ. Η αναζήτηση των πετραδιών εξελίσσεται σε ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό οδικό ταξίδι όπου πετούν πάνω από επικίνδυνες θάλασσες, σκαρφαλώνουν βουνά πάνω σε μυστηριώδεις αιωρούμενες ατόλες και τρέχουν σε λεωφόρους ουράνιων τόξων. Η Μία θα μάθει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ηρωίδα. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν κρύβεται στην ικανότητα να νικήσεις έναν εχθρό, αλλά στο θάρρος να αντιμετωπίσεις αυτό τον εχθρό ως φίλο. Το σκοτάδι δεν θα θριαμβεύσει ποτέ όσο υπάρχουν η φιλία και η ελπίδα.