Ο Mike Flanagan έχει ήδη εμπνευστεί την επόμενη σειρά του και το Netflix ετοιμάζεται να την παρουσιάσει. Ο σκηνοθέτης Mike Flanagan είναι γνωστός για τα Midnight Mass, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor και Gerald’s Game.

Μια ανακοίνωση από το Collider όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr αποκάλυψε ότι το επόμενο έργο του Flanagan, με τίτλο «The Fall of the House of Usher», θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα streaming το ερχόμενο φθινόπωρο.

Το The Fall of the House of Usher είναι μια σειρά που βασίζεται σε ιστορίες του Edgar Allan Poe και έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή των επεισοδίων της τον Ιούλιο του 2022 και πρόκειται για την πέμπτη συνεργασία του Flanagan με το Netflix.

Στο The Fall of the House of Usher θα πρωταγωνιστήσουν οι Mark Hamill, Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Henry Thomas, Samantha Sloyan, T’Nia Miller, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Katie Parker, Michael Trucco, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Kyleigh Curran, Paola Nunez, Aya Furukawa, Matt Biedel, Daniel Jun, Ruth Codd, Robert Longstreet και Annabeth Gish.

Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια, γραμμένα από τον Flanagan, ο οποίος σκηνοθέτησε και τα 4 από αυτά ενώ ο Michael Fimognari ανέλαβε τη σκηνοθεσία των υπόλοιπων επεισοδίων.

Θυμίζουμε πως τον Δεκέμβριο του 2022, ο Mike Flanagan αποχώρησε από το Netflix και συνεργάστηκε με την Amazon. Προτίθεται να δημιουργήσει νέες σειρές και ταινίες για την υπηρεσία Prime Video της Amazon. Το The Fall of the House of Usher ήταν το τελευταίο έργο στο οποίο συνεργάστηκαν ο Flanagan και το Netflix.