Μια μαύρη ηλεκτρική κιθάρα Fender Stratocaster, που έσπασε ο Kurt Cobain κατά την εποχή του Nevermind των Nirvana πωλήθηκε σε δημοπρασία για 596.000 δολάρια.

Η συγκεκριμένη ήταν υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη της μπάντας με ασημί μαρκαδόρο και είχε πρόσθετη επιγραφή από τον κολλητό φίλο του Κομπέιν και τραγουδιστή των Screaming Trees Μαρκ Λάνεγκαν.

Ο Cobain συνηθιζε να σπάει μαύρες Fender Stratocasters κατά τη διάρκεια των συναυλιών του με τους Nirvana.

Αυτή η κιθάρα είναι φτιαγμένη στην Ιαπωνία και έχει τα χαρακτηριστικά που προτιμούσε ο Κερτ Κομπέιν για τις συναυλίες που έδινε. Τα σημάδια φθοράς που έχει η κιθάρα υποδεικνύουν την παρατεταμένη χρήση της, γεγονός που σημαίνει πως ο τραγουδιστής δεν την έσπασε απλώς και την πέταξε, αλλά την επισκεύασε για να την χρησιμοποιήσει ξανά.

Ο Κομπέιν χάρισε αυτή την κιθάρα στον φίλο του Λάνεγκαν το φθινόπωρο του 1992, κατά τη διάρκεια του βορειοαμερικανικού σκέλους της περιοδείας του “Nevermind” μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 1992.. Οι δύο καλοί φίλοι αντάλλαζαν τραγούδια πριν από το θάνατο του Κομπέιν: Ο Κομπέιν τραγουδούσε για το “Down in the Dark” και έπαιζε κιθάρα στο “Where Did You Sleep Last Night” από το σόλο άλμπουμ του Lanegan, The Winding Sheet και ο Lanegan συνεισέφερε στίχους για το “Something in the Way” στο Nevermind.

Ωστόσο, το όνειρό τους να δημιουργήσουν ένα άλμπουμ μαζί ως “The Jury” δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.