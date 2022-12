Ως άλλος… Μπέντζαμιν Μπάτον εμφανίζεται ο Χάρισον Φορντ στο τρέιλερ της πέμπτης ταινίας του Ιντιάνα Τζόουνς «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Ο ηθοποιός, που είναι πια 80 ετών, μοιάζει δεκαετίες νεότερος και οι ρυτίδες σε μεγάλο βαθμό έχουν εξαφανιστεί.

Χάρη σε μια τεχνολογία «αντιγήρανσης», ο Χάρισον Φορντ καταφέρνει να… γυρίσει τον χρόνο πίσω. Αυτό ήταν επιβεβλημένο καθώς η πέμπτη -και τελευταία- ταινία ξεκινά στο 1944, δηλαδή οκτώ χρόνια μετά τα όσα συνέβησαν στο «Raiders of the Lost Ark».

Καθώς έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από τότε, ο Χάρισον Φορντ έχει αλλάξει αρκετά εμφανισιακά. Έτσι, σύμφωνα με τη New York Post, τα οπτικά εφέ και το λογισμικό Industrial Light & Magic επεξεργάστηκαν υλικό από προηγούμενες ταινίες και έτσι κατάφεραν να παράξουν μια νεότερη εκδοχή του πρωταγωνιστή.

«Η ελπίδα μου είναι ότι, παρόλο που θα συζητηθεί, όταν το παρακολουθήσετε θα πείτε: “Ω, Θεέ μου, απλά βρήκαν υλικό. Αυτό ήταν κάτι που γυρίστηκε πριν από 40 χρόνια”» δήλωσε πρόσφατα η παραγωγός Kathleen Kennedy στο Empire.

Ο Χάρισον Φορντ έχει παραδεχτεί ότι το να βλέπει τη νεότερη εκδοχή του εαυτού του ήταν «λίγο τρομακτικό». «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θέλω καν να μάθω πώς λειτουργεί» είπε γελώντας. «Δεν με κάνει όμως να θέλω να είμαι νέος. Χαίρομαι με την ηλικία μου»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι αυτή θα είναι η τελευταία ταινία της σειράς.

«Τέλος, αυτό ήταν» φέρεται να είπε ο 80χρονος ηθοποιός σε μια παρουσίαση του τρέιλερ.