Ο συνθέτης Πάνος Μαλαχιάς παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ “Περαστικοί & ευγνώμονες”, ένα βιβλίο cd εβδομήντα σελίδων με δεκατρείς νέες συνθέσεις, ερμηνευμένες από μια ομάδα αναγνωρισμένων και εκλεκτών καλλιτεχνών: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βασίλης Γισδάκης, Βιολέτα Ικαρη, Νίκος Μπουρνέλης, Μίλτος Πασχαλίδης, Μιχάλης Πολυχρονάκης, Βασίλης Προδρόμου, Ασπασία Στρατηγού, Μάκης Ψαραδέλλης.

Δεν είναι τυχαία αυτή η σύσσωμη ανταπόκριση τόσων ξεχωριστών μονάδων του τραγουδιού. Τα τραγούδια του Πάνου Μαλαχιά ξεχωρίζουν με την πολυμορφία και την εύστοχη τοποθέτηση τους στο έντεχνο, το λαικό ή ακόμα και το παραδοσιακό τραγούδι.

Σε κάθε του απόπειρα πείθει με την γνήσια απόδοση του κάθε ύφους.

Τραγούδια λαικά, όπως το Ρόδο της Αυγής με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και το Αύριο με την Ασπασία Στρατηγού, συγκινητικές μπαλάντες, όπως το Τραγούδι απ΄την Αρχή με τον Μίλτο Πασχαλίδη αλλά και αναφορές στην μουσική παράδοση της Κρήτης όπως το Ανεμώνα με τον Μιχάλη Πολυχρονάκη και είναι τραγούδια που ξεχώρισαν ως singles πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ και έδωσαν στο στίγμα της δουλειάς “Περαστικοί & ευγνώμονες”, που κυκλοφορεί σε έκδοση βιβλίου – cd και περιλαμβάνει έργα του ζωγράφου Χρήστου Μπαλούκου αλλά και τις παρτιτούρες των τραγουδιών.

Στίχοι: Αργύρης Χατζηνάκης, Βιολέτα Ίκαρη, Μάκης Ψαραδέλλης, Νίκος Μαλαχιάς, Άρης Παπαδόπουλος, Πάνος Μαλαχιάς

Ποίηση: Χαράλαμπος Χατζηνάκης

Μουσική: Πάνος Μαλαχιάς

Ενορχήστρωση: Πάνος Μαλαχιάς – Βαγγέλης Πεντζερίδης – Νίκος Παπαδόπουλος

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις achordomusic.gr

achordomusic.gr/perastikoi-kai-evgnomones.html

Ακούστε το άλμπουμ:

open.spotify.com/album/4UkBbsTHgwdRqXyHHYDrYg

deezer.com/en/album/367928327

Ο Πάνος Μαλαχιάς είναι κιθαριστής, συνθέτης – τραγουδοποιός, ενορχηστρωτής, με δισκογραφία, καθηγητής κιθάρας με πολυετή εμπειρία, σεμινάρια, και συγγραφικό έργο στην μουσική εκπαίδευση.

Διπλωματούχος του London College of Music (ALCM), πιστοποιημένος συνεργάτης (RGT Tutor) στην Ελλάδα του Βρετανικού εκπαιδευτικού οργανισμού Registry of Guitar Tutors (rgt.org) του London College of Music.

Έχει κυκλοφορήσει προσωπικά CDs και συμμετοχές, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες (Μίλτος Πασχαλίδης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βιολέτα ‘Ικαρη, Αναστασία Μουτσάτσου, Βασίλης Γισδάκης, Ασπασία Στρατηγού, Βασίλης Προδρόμου, Μάκης Ψαραδέλλης, Νίκος Μπουρνέλης, Θεολόγος Κάππος κ.α.